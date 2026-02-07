Sjajna vijest za čokoholičare

Čokoholičari, imamo za vas dobru vijest - američki istraživači došli su do zaključka da svoje zdravlje možemo poboljšati uz pomoć tamne čokolade i to bolje nego s voćem. Stoga uopće ne čudi da se ova delicija sve češće uvrštava u kategoriju super-hrane. O čemu se zapravo radi?

U tamnoj čokoladi se jednostavno nalazi više zdravih biljnih sastojaka i antioksidanata, i gledano gram za gram u odnosu na voće, čokolada debelo vodi po hranjivoj i zdravstvenoj vrijednosti - više nego što se dosad uopće mislilo, piše Daily Express.

Znanstvenici pri Centru za zdravlje i prehranu Hershey usporedili su kako prah, sirovi sastojak čokolade, s prahom dobivenim od acai bobica, nara, borovnica i brusnica, poznatog super-voća popularnog zbog svojih po zdravlje pogodnih svojstava.

Međutim, dobre vijesti ne odnose se na vruću ili toplu čokoladu koja je obrađena. Otkriće znanstvenika može se interpretirati kao znak da se zrna kakaovca trebaju svrstati u kategoriju super-voća.

Sastojci i spojevi u tamnoj čokoladi kvalitetni su kao i oni botanički koje nalazimo i voću, ako ne i kvalitetniji, kazala je Debra Miller, jedna od stručnjaka koji su sudjelovali u istraživanju. „Zrna kakaovca trebala bi se smatrati super-voćem i proizvodi koje dobivamo iz njih, kao što su prirodni kakao prah i tamna čokolada, super-hranom", dodala je na kraju Miller.

Dobro, nemojte sad odmah krenuti mlatiti po čokoladi, samo polako i s guštom ;)