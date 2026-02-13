Tajna savršenog tijesta - moć svježeg kvasca

Malo što budi osjećaj topline doma kao miris tijesta koje se polako diže pod kuhinjskom krpom. Taj trenutak strpljenja, iščekivanja i kreativnosti temelj je svakog dobrog domaćeg peciva, a u njegovu se središtu nalazi svježi kvasac. Upravo njemu Dr. Oetker daje glavnu ulogu kroz kampanju Pekarski klub, ističući važnost kvalitetne fermentacije za okus, teksturu i uspjeh svakog dizanog tijesta. Zahvaljujući sporijem i prirodnijem procesu dizanja, tijesto dobiva puninu, elastičnost i mekoću koja čini razliku između dobrog i nezaboravnog rezultata.

Svježi kvasac kao temelj kreativnosti

Iako je vrijeme fašnika tradicionalno povezano s krafnama, Dr. Oetker kroz Pekarski klub pokazuje koliko je svježem kvascu svestran sastojak. Osim krafni, on je osnova za brojne omiljene slastice i peciva, od buhtli, briocha i punjenih rolica do čokoladnog kruha i mekanih peciva. Ta univerzalnost omogućuje ljubiteljima pečenja da se igraju okusima i teksturama, stvarajući recepte prilagođene vlastitim navikama i obiteljskim tradicijama.

Kad se kvasac i čokolada savršeno spoje

Posebnu čar domaćem pečenju daje spoj svježeg kvasca i kvalitetne čokolade. Taj "power couple" već generacijama osvaja nepca, bilo kroz punjene krafne, čokoladne buhtle, brioche s komadićima kakaa ili topli kruh s otopljenom čokoladom. Dr. Oetker u svojoj ponudi nudi mliječnu i tamnu čokoladu za kuhanje, koje se savršeno stapaju s mekanim tijestom i stvaraju uravnotežen spoj slatkoće, arome i teksture.

Na web stranici Pekarski klub dostupni su brojni savjeti i recepti koji pomažu u radu sa svježim kvascem, od pravilne aktivacije, preko fermentacije, do ideja za kreativna punjenja i preljeve. U užurbanom tempu svakodnevice, domaće pečenje postaje mali bijeg od stresa. Miješenje tijesta, čekanje da naraste i miris koji se širi kuhinjom vraćaju osjećaj topline doma i povezanosti. Dr. Oetker kroz Pekarski klub potiče upravo takve trenutke, one u kojima se kuhinja pretvara u mjesto kreativnosti, druženja i dijeljenja.