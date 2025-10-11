Nekaj pohano za ručak, može?

Nekad se pohalo gotovo svaki dan, sad već bitno rjeđe, kao nema se vremena i sve će se zamazati... a zapravo - neće.

Postupak paniranja ostaje isti - brašno, jaja, krušne mrvice - ali umjesto da pohano meso stavljate u vrelo ulje, posložite ga na papir za pečenje i lagano ga premažite uljem (ili poprskajte uljem u spreju).

Pećnicu zagrijte na 200-220°C i pecite 15-25 minuta, ovisno o debljini mesa i vrsti. Na pola pečenja meso okrenite kako bi korica bila ravnomjerno zapečena. Rezultat je iznenađujuće hrskav, a kuhinja ostaje čista.

Također, koristite rešetku iznad pleha kako bi zrak mogao cirkulirati ispod mesa - time se postiže još hrskaviji efekt.

Pripremite unaprijed i izbjegnite nered

Ako ste ikad pohali više od dva komada mesa, znate koliko posuda ostane zaprljano - tanjur za brašno, zdjelica za jaja, još jedan za mrvice... Da biste ubrzali pripremu i smanjili čišćenje, isprobajte ove trikove:

Koristite vrećice za zamrzavanje - ubacite brašno ili mrvice i meso, zatvorite i protresite.

Jaja razrijedite s malo mlijeka ili mineralne - lakše se nanose i ljepše prianjaju uz meso.

Panirajte unaprijed i ostavite u hladnjaku 15-30 minuta - time se panada bolje zalijepi i manje otpada tijekom pečenja ili prženja.

Pohanje u zračnoj fritezi (air fryer)

Ako imate zračnu fritezu (air fryer), pohanje postaje još jednostavnije. Ova metoda omogućuje da dobijete hrskavu i zlatnu koricu bez prženja u dubokom ulju - i uz znatno manje nereda.

Panirani komadi mesa jednostavno se poslažu u košaru friteze, lagano se premažu ili poprskaju maslinovim uljem ili sličnim biljnim uljem, i peku se 10 do 15 minuta na 180-200 °C, ovisno o debljini i vrsti mesa. Na pola vremena ih okrenite.

Prednost air fryera je što ne treba prethodno zagrijavanje, nema prskanja ni mirisa ulja po stanu, a rezultat su komadići mesa koji su izvana hrskavi, a iznutra sočni - vrlo slično klasičnom pohanju, ali uz manje masnoće i manje čišćenja.

Ako vam se ne da sve raditi ručno, mnoge trgovine nude već panirane proizvode koje možete samo ispeći - to nije „pravo" pohanje, ali za brzi ručak poslužit će... ali bolje je i zdravije da kupite meso u mesnici, a ne u trgovini i napravite sve sami... jer ne treba vam baš sto godina, a gušt je gušt ;)