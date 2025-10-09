Pripremite ukusne prokulice
Znamo da mnogi nisu baš ljubitelji prokulica, vrijeme je da im pružite novu priliku upravo s ovim receptom. Zapečene sa sirom i slaninom, postaju prava delicija kojoj je teško odoljeti. Za vegetarijansku verziju jednostavno izbacite slaninu iz pripreme.
Ovaj jednostavan prilog gotov je za otprilike 30 minuta, a navedena količina sastojaka dovoljna je za 4 osobe.
Sastojci
- prokulice
- maslinovo ulje
- slanina, narezana na komadiće
- gouda ili sličan sir
- sol, papar po ukusu
Priprema
Operite, očistite i kuhajte prokulice u posoljenoj vodi desetak minuta.
Kuhane prokulice ocijedite i stavite u vatrostalnu posudu za pečenje. Prelijte ih maslinovim uljem, posolite i popaprite po želji.
Preko prokulica ravnomjerno posipajte slaninu narezanu na komadiće i naribani sir.
Stavite u pećnicu prethodno zagrijanu na 200 stupnjeva i pecite 15 do 20 minuta, odnosno dok sir ne dobije lijepu zlatnožutu boju.
