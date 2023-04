Namirnice koje dižu tlak

Visoki krvni tlak je svjetski problem, a pogotovo u našoj zemlji debelih ljudi - da, rekli smo to tako jer je jednostavno istina, pa nema smisla to nekako pristojno zapakirati. No, zato bi trebali jesti zdravu hranu, a istraživanja pokazuju kako je vrlo važno konzumirati cjelovite žitarice, voće, povrće i nemasne proteine.

Dijetetičari kažu kako bismo trebali izbjegavati namirnice s visokim udjelom šećera i natrija, što je jedan od najvažnijih prehrambenih čimbenika povezanih s visokim krvnim tlakom.

Da biste znali što izbjegavati, dijetetičari su izdvojili 11 namirnica koje mogu povećati krvni tlak. Tako da bi, recimo, morali za početak izbjegavati sol u svim oblicima, recimo gotovim umacima ili zasićene i transmasti.

Naravno, ne bi baš trebali jesti ni prženu ili brzu hranu, a pogotovo konzerviranu, prerađenu iil smrznutu hranu.

Tu su i suhomesnati proizvodi koji sigurno nisu dobri za vas, ali i slane grickalice ili kofein, a za kraj je tu ekipa iz snova - slatki i gazirani sokovi i alkohol.

Ukratko, riješite te probleme izbjegavajući ovakvu hranu i sve će biti puno, puno bolje.