Kava je kava, ne stavljajte sve u nju

Kava je... kava, početak i kraj dana, radnog ili običnog, a bome neki je normalno piju i navečer. Ipak, postoje neki određeni dodaci koje ljudi često stavljaju u kavu, a zapravo ne bi trebali.

Naime, iako brojna istraživanja pokazuju da dnevna konzumacija kave smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, poboljšava budnost i može nam pomoći da bolje rješavamo probleme i kreativno mislimo, dodavanje određenih stvari u šalicu kave može poništiti neke od dobrobiti.

Stoga, poslušajte ove tri stvari za koje Burgess kaže da ih ne bismo smjeli stavljati u kavu ako nastojimo zadržati njezine zdravstvene prednosti...

Za početak tu je šećer... ma koliko vi mislili da to ide jedno s drugim, ustvari ne ide i trebali bi naći drugi način kako zasladiti svoju kavu.

E, tu malo moramo zastati jer umjetni zaslađivači nisu dobro rješenje - saharin i slične varijante su odavno prokazane kao loše za vaše zdravlje, tako da ćete morati naći nešto sasvim drugačije.

I na trećem mjestu je vrhnje za kavu koje, opet, izgleda kao prirodna stvar, ali stvarno nije... zašto? Kako objašnjava nutricionistica, ovi dodaci mogu dovesti do povećanog rizika od dijabetesa i srčanih bolesti, poništavajući pritom sve dobrobiti koje nam kava pruža.

Na kraju kratke priče - eventualno malo mlijeka i to je to. To je kava, a ne obrok ;)