Najbolji izvori biljnih proteina

Kao što svi dobro znamo, za unos dovoljne količine bjelančevina ne morate svakodnevno jesti meso, osobito ne crveno ili ono iz industrijskog uzgoja. Prema istraživanjima, prevelika količina životinjskih proteina može imati negativan učinak na zdravlje. Može potaknuti upale, ubrzati starenje i povećati rizik od kroničnih bolesti. Jedan od razloga za to je molekula šećera Neu5Gc koja se nalazi u crvenom mesu, a tijelo je doživljava kao stranu tvar. To potiče imunološku reakciju i kroničnu upalu.

Zato mnogi stručnjaci, među njima i dr. Steven Gundry, bivši kardiokirurg i stručnjak za zdravlje crijeva, preporučuju prelazak na biljne izvore proteina. Oni ne sadrže sporne tvari, a uz to su bogati vlaknima, zdravim mastima i protuupalnim biljnim spojevima. U nastavku su biljni izvori proteina koje dr. Gundry posebno preporučuje i sam svakodnevno koristi.

Konopljini proteini - sjemenke konoplje rijetka su biljka koja sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Bogate su i omega-3 masnim kiselinama, magnezijem i vlaknima. Gundry preporučuje hladno prešani, organski konopljin prah bez dodanog šećera. Možete ga umiješati u smoothieje, a oljuštene sjemenke posipati po salatama ili povrću.

Leća - leća je jedan od najboljih izvora biljnih proteina, a pritom je niskokalorična i bogata vlaknima. Sadrži i otporni škrob koji hrani dobre bakterije u crijevima. Kako bi se smanjio udio lektina (spojeva koji mogu otežati apsorpciju hranjivih tvari), savjetuje se da se leća prethodno namoči ili kuha u ekspres loncu. Može se dodavati u juhe, variva ili oblikovati u vegetarijanske burgere.

Lanene sjemenke - lanene sjemenke često su zanemarene, iako su bogat izvor proteina, omega-3 masnih kiselina i lignana, koji mogu pomoći u regulaciji hormona. Ključno je koristiti mljevene sjemenke jer cijele tijelo ne može probaviti. Najbolje ih je samljeti neposredno prije upotrebe i dodati u smoothieje, zobene pahuljice ili posipati po salati.

Sirak - sirak je drevna žitarica bogata proteinima i odlična zamjena za kvinoju ili kus-kus. Ima suptilan orašasti okus, a jedna šalica sadrži čak 21 gram proteina, dvostruko više od kvinoje. Također sadrži više željeza nego odrezak i obiluje antioksidansima. Ne sadrži lektine, a dostupan je kao brašno, tjestenina ili žitarica za kuhanje.

Spirulina - spirulina je plavo-zelena alga i jedna od najkoncentriranijih namirnica na svijetu - gotovo 70 % njezine mase čine proteini. Također sadrži željezo, vitamine B skupine i antioksidans fikocijanin, koji podržava zdravlje mozga i imunitet. Spirulina se lako dodaje u smoothieje ili sokove, a klorela je odlična alternativa.

Biljni proteini su zdravija i dugoročno održiva opcija

Iako meso može biti vrijedan izvor hranjivih tvari, biljni proteini nude mnoge prednosti za zdravlje i dugovječnost. Uz pravilno planiranje prehrane moguće je zadovoljiti sve potrebe organizma bez prevelikog oslanjanja na meso, a pritom i smanjiti rizik od brojnih bolesti.

Napomena: Prije bilo kakvih većih promjena u prehrani preporučuje se konzultacija s liječnikom ili nutricionistom, osobito ako imate zdravstvene tegobe, tek toliko da vas unaprijed upozorimo...