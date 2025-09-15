Kako održati težinu u željenim granicama
Jasno nam je da nekad uspijemo skinuti kile, no one se najčešće vrate... e pa, ako jedete ove stvari, onda neće ;)
Određene namirnice mogu podržati zdrav metabolizam, smanjiti žudnju za hranom i ublažiti upalne procese u tijelu. Takav pristup pomaže u mršavljenju na održiv i zdrav način, bez lijekova.
Jaja i slanutak - proteini igraju ključnu ulogu u stvaranju osjećaja sitosti. Jaja i sir paneer pružaju visokokvalitetne bjelančevine, dok slanutak uz proteine sadrži i vlakna, što dodatno usporava probavu. Uključivanjem ovih namirnica u prehranu prirodno se smanjuje apetit i olakšava kontrola tjelesne težine.
Leća i mahunarke - mahunarke su bogate vlaknima i proteinima. Upravo ti nutrijenti usporavaju probavu i produžuju osjećaj sitosti. Na taj način smanjuju apetit i drže razinu šećera pod kontrolom. Osim toga, ove namirnice čuvaju zdravlje crijeva i pomažu u sprječavanju naglih skokova glukoze nakon obroka.
Orašasti plodovi i sjemenke - bademi, orasi i lanene sjemenke sadrže zdrave masti koje usporavaju probavu, stabiliziraju šećer u krvi i smanjuju hormon gladi. Ove masti usporavaju pražnjenje želuca, što doprinosi duljoj sitosti i boljoj kontroli unosa hrane. Osim toga, pozitivno utječu i na hormonalnu ravnotežu.
Proso i smeđa riža - ove žitarice imaju nizak glikemijski indeks, što znači da se probavljaju polako, osiguravaju stabilnu razinu šećera u krvi i dulje održavaju sitost. Baš kao i lijekovi za mršavljenje, pomažu u kontroli gladi i smanjuju potrebu za grickalicama između obroka.
Savjeti nutricionistice za bolje rezultate
Simrun Chopra preporučuje nekoliko jednostavnih koraka kako bi se maksimalno iskoristile prednosti ovih namirnica:
- Jedite svaka 3 do 4 sata kako biste izbjegli pad šećera u krvi.
- Fokusirajte se na cjelovite, neprerađene namirnice.
- Smanjite unos rafiniranih ugljikohidrata.
- Ne preskačite obroke jer to može poremetiti ravnotežu hormona koji reguliraju apetit.
- Svaki obrok započnite povrćem kako biste ublažili nagle skokove glukoze u krvi.
Umjesto da se oslanjate na skupe lijekove, mnoge blagodati moguće je postići prirodnim putem. Uz pažljivo odabrane namirnice i redovite obroke, moguće je održavati stabilnu razinu šećera u krvi, smanjiti apetit i poboljšati zdravlje, bez nuspojava.
