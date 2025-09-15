Kako održati težinu u željenim granicama

Određene namirnice mogu podržati zdrav metabolizam, smanjiti žudnju za hranom i ublažiti upalne procese u tijelu. Takav pristup pomaže u mršavljenju na održiv i zdrav način, bez lijekova.

Jaja i slanutak - proteini igraju ključnu ulogu u stvaranju osjećaja sitosti. Jaja i sir paneer pružaju visokokvalitetne bjelančevine, dok slanutak uz proteine sadrži i vlakna, što dodatno usporava probavu. Uključivanjem ovih namirnica u prehranu prirodno se smanjuje apetit i olakšava kontrola tjelesne težine.

Leća i mahunarke - mahunarke su bogate vlaknima i proteinima. Upravo ti nutrijenti usporavaju probavu i produžuju osjećaj sitosti. Na taj način smanjuju apetit i drže razinu šećera pod kontrolom. Osim toga, ove namirnice čuvaju zdravlje crijeva i pomažu u sprječavanju naglih skokova glukoze nakon obroka.

Orašasti plodovi i sjemenke - bademi, orasi i lanene sjemenke sadrže zdrave masti koje usporavaju probavu, stabiliziraju šećer u krvi i smanjuju hormon gladi. Ove masti usporavaju pražnjenje želuca, što doprinosi duljoj sitosti i boljoj kontroli unosa hrane. Osim toga, pozitivno utječu i na hormonalnu ravnotežu.

Proso i smeđa riža - ove žitarice imaju nizak glikemijski indeks, što znači da se probavljaju polako, osiguravaju stabilnu razinu šećera u krvi i dulje održavaju sitost. Baš kao i lijekovi za mršavljenje, pomažu u kontroli gladi i smanjuju potrebu za grickalicama između obroka.

Savjeti nutricionistice za bolje rezultate

Simrun Chopra preporučuje nekoliko jednostavnih koraka kako bi se maksimalno iskoristile prednosti ovih namirnica:

Jedite svaka 3 do 4 sata kako biste izbjegli pad šećera u krvi.

Fokusirajte se na cjelovite, neprerađene namirnice.

Smanjite unos rafiniranih ugljikohidrata.

Ne preskačite obroke jer to može poremetiti ravnotežu hormona koji reguliraju apetit.

Svaki obrok započnite povrćem kako biste ublažili nagle skokove glukoze u krvi.

Umjesto da se oslanjate na skupe lijekove, mnoge blagodati moguće je postići prirodnim putem. Uz pažljivo odabrane namirnice i redovite obroke, moguće je održavati stabilnu razinu šećera u krvi, smanjiti apetit i poboljšati zdravlje, bez nuspojava.