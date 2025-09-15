« Lifestyle BODY&SOUL
objavljeno prije 2 sata i 53 minute
SAVJETI ;)

Kako održati težinu u željenim granicama

Jasno nam je da nekad uspijemo skinuti kile, no one se najčešće vrate... e pa, ako jedete ove stvari, onda neće ;)

Recimo, ovo... ;)
Recimo, ovo... ;) (Arhiva)
Više o

hrana

,

zdravlje

,

zdrava težina

Određene namirnice mogu podržati zdrav metabolizam, smanjiti žudnju za hranom i ublažiti upalne procese u tijelu. Takav pristup pomaže u mršavljenju na održiv i zdrav način, bez lijekova.

Jaja i slanutak - proteini igraju ključnu ulogu u stvaranju osjećaja sitosti. Jaja i sir paneer pružaju visokokvalitetne bjelančevine, dok slanutak uz proteine sadrži i vlakna, što dodatno usporava probavu. Uključivanjem ovih namirnica u prehranu prirodno se smanjuje apetit i olakšava kontrola tjelesne težine.

Leća i mahunarke - mahunarke su bogate vlaknima i proteinima. Upravo ti nutrijenti usporavaju probavu i produžuju osjećaj sitosti. Na taj način smanjuju apetit i drže razinu šećera pod kontrolom. Osim toga, ove namirnice čuvaju zdravlje crijeva i pomažu u sprječavanju naglih skokova glukoze nakon obroka.

Orašasti plodovi i sjemenke - bademi, orasi i lanene sjemenke sadrže zdrave masti koje usporavaju probavu, stabiliziraju šećer u krvi i smanjuju hormon gladi. Ove masti usporavaju pražnjenje želuca, što doprinosi duljoj sitosti i boljoj kontroli unosa hrane. Osim toga, pozitivno utječu i na hormonalnu ravnotežu.

Proso i smeđa riža - ove žitarice imaju nizak glikemijski indeks, što znači da se probavljaju polako, osiguravaju stabilnu razinu šećera u krvi i dulje održavaju sitost. Baš kao i lijekovi za mršavljenje, pomažu u kontroli gladi i smanjuju potrebu za grickalicama između obroka.

Savjeti nutricionistice za bolje rezultate

Simrun Chopra preporučuje nekoliko jednostavnih koraka kako bi se maksimalno iskoristile prednosti ovih namirnica:

  • Jedite svaka 3 do 4 sata kako biste izbjegli pad šećera u krvi.
  • Fokusirajte se na cjelovite, neprerađene namirnice.
  • Smanjite unos rafiniranih ugljikohidrata.
  • Ne preskačite obroke jer to može poremetiti ravnotežu hormona koji reguliraju apetit.
  • Svaki obrok započnite povrćem kako biste ublažili nagle skokove glukoze u krvi.

Umjesto da se oslanjate na skupe lijekove, mnoge blagodati moguće je postići prirodnim putem. Uz pažljivo odabrane namirnice i redovite obroke, moguće je održavati stabilnu razinu šećera u krvi, smanjiti apetit i poboljšati zdravlje, bez nuspojava.

15.09.2025. 13:00:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh