Najbolji doručak za dug život

Iako mnogi misle da su jaja i slanina najbolji izbor za jutarnji obrok, Buettner otkriva da su upravo takvi doručci puni zasićenih masnoća i šećera, što nije recept za dug i zdrav život.

Buettner je desetljećima proučavao navike ljudi koji žive u tzv. plavim zonama, regijama u kojima je najviše stogodišnjaka na svijetu. Svoja saznanja temelji na opsežnim istraživanjima provedenim u Japanu, Italiji, Grčkoj, Kostariki i SAD-u.

Što zapravo doručkuju ljudi koji žive dulje od 100 godina?

U videu koji je nedavno podijelio, Buettner objašnjava da u plavim zonama dan obično počinje slanim doručkom, bogatim biljnim vlaknima. Umjesto pržene hrane i slatkih pahuljica, oni jedu grah, rižu, avokado na tostu ili čak minestrone juhu.

"Takav doručak puni želudac, daje energiju i stabilizira razinu šećera u krvi", kaže Buettner. "Sve to pomaže da se do ručka osjećamo siti i bistri."

U Kostariki se, primjerice, jede gallo pinto, mješavina graha i riže. Na japanskoj Okinawi uobičajen doručak uključuje miso juhu i tofu, dok se u Grčkoj često jede juha od leće s cjelovitim kruhom. U svakoj regiji zajednička je jedna stvar: dan započinju jednostavno, bez procesirane hrane, i s obrokom koji je potpuno biljnog podrijetla.

"U svim plavim zonama doručak je skroman, slan i bogat vlaknima. To je prava hrana za dug život", poručuje Buettner.

Hodanje kao dodatna tajna dugovječnosti

Osim prehrane, Buettner ističe i jedan jednostavan, a izuzetno učinkovit svakodnevni ritual - hodanje. Tvrdi da samo 20 minuta hodanja dnevno može produžiti životni vijek za čak tri godine.

"Ne postoji čudotvorna tableta ni dodatak prehrani koji vam može produljiti život poput redovitog hodanja", objasnio je.

Hodanje poboljšava cirkulaciju, potiče rad srca, smanjuje rizik od bolesti i pozitivno utječe na raspoloženje. Nije potreban skup program vježbanja, dovoljne su svakodnevne aktivnosti poput šetnje do trgovine ili vrtlarenja.

"Ako se ne krećete, a uvedete samo 20 minuta šetnje dnevno, učinili ste najvažniju stvar za svoje zdravlje", zaključuje Buettner.