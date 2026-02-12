Pazite što pijete na dijeti!

Dakle, vrijeme je već malo bolje, pa svi već krenu razmišljati o dijetama (jer niste uspjeli skinuti kilogreme još od Božića i ostaliih proslava) kako bi se presložili za ljeto... dobro, samo neki...

E sad, što se nudi? Ako želite izgubiti višak kilograma, zdrava prehrana je uz tjelovježbu najvažnija. No, nije važno samo ono što jedete - potrebno je paziti i što u svoj organizam unosite i u obliku tekućine.

Voćni sokovi nisu najbolji izbor ako želite smršaviti, ali možete ih povremeno popiti umjesto da pojedete neku voćku. Što se voća općenito tiče, treba biti oprezan jer sadrži dosta šećera.

Još jedna loša strana voćnih sokova, posebice onih koji sadrže visok postotak voća, je i to što neće ugasiti vašu žeđ, upravo suprotno - brže ćete imati želju za novim pićem.

Nektar je voćno piće koje ima niži udio voća od 100 posto, ali trebao bi sadržavati barem 25 posto voća. Obično ima veći udio šećera od stopostotnog soka, ali nektari se često dodatno slade. Ipak, ne sadrže bojila, konzervanse ili druge dodatne tvari.

Još bolji izbor od džuseva ili nektara je limunada koja se najčešće sastoji od vode, šećera, ugljičnog dioksida i, u boljem slučaju limunske kiseline, a u gorem fosforne kiseline koja loše utječe na apsorpciju kalcija.

Limunade u light varijanti su slađene zamjenskim nekaloričnim sladilima, pa su bolji izbor u pogledu energetske vrijednosti, ali imaju i negativne strane. Zbog njihovih mjehurića prije dolazi do osjećaja žeđi, što vas može potaknuti da unosite više tekućine nego što vam je potrebno, a takva pića mogu i nadražiti želudac.

Od svih vrsta sokova uvijek je bolji izbor voda, i to negazirana. Najbolje će odagnati žeđ, duže vrijeme nećete osjećati potrebu za novom dozom tekućine, a i definitivno je najzdraviji izbor, bez obzira želite li smršaviti ili ne.

Sve u svemu, nije samo važno manje jesti, nego i paziti što se pije...