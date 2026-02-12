Zašto popodne pijemo kaloričnije kave?

Svi znamo priču... dođe se doma s posla, nekaj se gricne i onda ide popodnevna kava da ne zaspete... a ta kava obično ima gomilu kalorija.

Naime, popodnevna kava mogla bi biti uzrokom unošenja suvišnih kalorija pa bi oni kojima popodne kava treba za podizanje energije morali pripaziti da im taj užitak ne podigne i kilograme.

Ispitivanje njujorškog gradskog ureda za zdravstvo provedeno u kafićima pokazalo je da crna kava ili kava s dodanim mlijekom ili šećerom, ili oboje, ima u prosjeku 63 kalorije.

No, razne varijante kave i napitaka od kave s raznim okusima koji se nude na tržištu, a koje sadrže zaslađeno mlijeko, sladoled i druge dodatke, često imaju i do četiri puta više kalorija - oko 239, odnosno 12 posto prosječne prehrane od 2000 kalorija.

Velika šalica takve kave u jednome lancu sadržavala je čak 860 kalorija.

'Popularnost napitaka od kave posljednjih se godina povećala', ističe povjerenik gradskoga ureda za zdravstvo Thomas Farley. 'Nažalost, mnoga takva pića prepuna su kalorija, što znači da napitak koji bi trebao podići energiju podiže i jezičac na vagi.'

Anketa koja je objavljena u online časopisu Preventing Chronic Disease, obuhvatila je 3000 kupnji u 115 kafića i restorana u gradu.

Istraživanje tržišta pokazalo je da gotovo 20 posto odraslih Amerikanaca popije barem jedan napitak od kave na dan.

No, ipak nisu svi napitci puni kalorija.

Obična, kuhana, crna kava ili čaj imaju samo 10 kalorija. Da bi se smanjio unos kalorija, a time i rizik od debljanja, ured za zdravstvo potrošačima predlaže da naručuju manje napitke s obranim ili nemasnim mlijekom kao i da se odreknu kava 's okusima'.

Sve u svemu - crna kava, po mogućnosti bez šećera ili nekog sladila... čisti užitak! ;)