Kako regulirati šećer iza pedesete?

Jedna od najvažnijih promjena kad dođete do pedesete odnosi se na održavanje stabilne razine šećera u krvi. Iako se taj problem najčešće povezuje s dijabetesom, oscilacije glukoze mogu pogoditi svakoga, neovisno o dijagnozi. Previsoka razina šećera povećava rizik od predijabetesa, dok preniska može uzrokovati umor, vrtoglavicu ili nesvjesticu.

Iako prehrana igra važnu ulogu, životne navike jednako su važne. Liječnica dr. Nicole Tsang otkrila je tri svakodnevne pogreške koje osobama starijim od 50 godina mogu znatno otežati regulaciju šećera u krvi.

Neredoviti obroci

S godinama apetit često slabi, a ubrzani tempo života mnoge navodi da preskaču obroke. No upravo je redovita prehrana temelj stabilne razine energije i glukoze.

"Jedna od najčešćih navika koja narušava kontrolu šećera u krvi jest preskakanje obroka ili jedenje u nedosljedno vrijeme", objašnjava dr. Tsang.

"Kada ljudi predugo ne jedu, razina šećera u krvi može pasti, što dovodi do umora i razdražljivosti. Zatim, kada konačno jedu, to često rezultira naglim skokom razine glukoze. S vremenom ti usponi i padovi mogu učiniti tijelo manje osjetljivim na inzulin."

Dodaje da nakon 50. godine, kada se metabolizam prirodno usporava, tijelo ima veću korist od stabilnih, uravnoteženih obroka raspoređenih tijekom dana. Oni pomažu održati energiju ujednačenom i sprječavaju nagle oscilacije šećera u krvi.

Manjak kvalitetnog sna

Nedostatak sna ozbiljno remeti tjelesne funkcije i hormonsku ravnotežu. Posebno negativno djeluje na razinu stresa, što posredno podiže glukozu u krvi.

"San i stres često se zanemaruju, ali imaju velik utjecaj na šećer u krvi", napominje dr. Tsang. "Kada ne spavamo dovoljno kvalitetno ili živimo u stalnom stanju stresa, tijelo proizvodi više kortizola i adrenalina, a oba su hormona koji podižu šećer u krvi i čine inzulin manje učinkovitim", dodaje.

Zbog toga savjetuje da osobe starije od 50 godina daju prednost mirnom snu i tehnikama opuštanja poput svjesnog disanja, lagane joge ili kratke šetnje prije spavanja. Takve navike ne samo da poboljšavaju san već i dugoročno pomažu u regulaciji šećera.

Sjedilački način života

Tjelesna aktivnost s godinama može postati zahtjevnija, ali je i dalje presudna. Čak i malo svakodnevnog kretanja, poput šetnje, korištenja stepenica umjesto dizala ili lagano istezanje, može imati veliki učinak na razinu glukoze.

"Fizička neaktivnost još je jedan glavni čimbenik loše kontrole šećera u krvi", objašnjava dr. Tsang. "Nakon 50. godine ljudi prirodno gube mišićnu masu ako ne ostanu aktivni, a mišići su jedno od glavnih tkiva koje koristi glukozu za energiju. Bez redovite tjelesne aktivnosti, posebno treninga snage ili otpora, šećer u krvi obično ostaje viši dulje nakon obroka."

Čak i male promjene mogu napraviti razliku: kratka šetnja od deset minuta nakon jela, dizanje lakših utega nekoliko puta tjedno ili jednostavne vježbe istezanja kod kuće doprinose boljoj osjetljivosti na inzulin i stabilnijem metabolizmu.