Kako postaviti ciljeve da rade za nas?

Ciljevi su jedna od najvažnijih stvari u životu, pa ne škodi svaki dan započeti jednostavnom tehnikom preispitivanja koja će nam pomoći da usmjerimo svoje ciljeve i riješimo probleme.

Evo pitanja koja ćemo si postaviti?

Što mi je stvarno važno - Ann Herrmann - Nehdi, izvršna direktorica kompanije Herrmann International ovo naziva 'pitanjem isplate' zato što uz njegovu pomoć osvješćujemo zašto radimo određenu stvar i kako će nam se to na kraju isplatiti. Točnije, racionalno stvaramo prioritete i tako se lakše stvaramo u koštac s izazovima, odlukama i prioritetima.

Kako ću to napraviti? - većina nas kaže da će nešto napraviti, ali rijetko ima plan. To se događa zato što naš mozak ima sposobnost izbjegavanja odgovornosti. Razlog zbog kojeg često ne uspijevamo u svojim naumima upravo je nedostatak racionalnog plana.

Na koga moram misliti kada donosim svoju odluku? - o odlukama koje ne ovise samo o vama tj. onim odlukama kojima možete utjecati na život drugih trebate dobro razmisliti. Često nesvjesno ili svjesno zanemarimo osobe koje će naša odluka 'zahvatiti' i ne razmišljamo o posljedicama svog djelovanja, a to nam se može obiti o glavu.

Što ako...? - važno je situaciju sagledati iz svih perspektiva jer ćemo tako biti spremni na sve ishode. Nema ništa loše u predviđanju potencijalnih prepreka dokle god vas takvo razmišljanje ne sprječava u aktivnom djelovanju