Najbolja odredišta za autentičan boravak u inozemstvu

Kako proljeće cvjeta, donosi savršenu priliku za nove početke i nezaboravna iskustva. Baš kao što se priroda budi živopisnim bojama i novim životom, ovo godišnje doba poziva nas da prigrlimo rast, obnovu i uzbudljive avanture koje tek čekaju da budu otkrivene. Jeste li ikada poželjeli doživjeti neko mjesto ne samo kao turist, već kao pravi lokalac? Boravak u privatnom smještaju nudi udobnost prostora i mir, istovremeno omogućujući putnicima da urone u lokalnu kulturu-istražujući ulice susjedstva, otkrivajući skrivene dragulje i povezujući se s lokalnom zajednicom. Imajući to na umu, Booking.com istražio je koja su odredišta najugodnija za život prema globalnom indeksu najboljih mjesta za život da bi preporučio odredišta najugodnija za duži boravak i autentično iskustvo.

Calgary, Kanada

Calgary je smješten na obroncima kanadskog Stjenjaka i u njemu žive pripadnici više od 240 različitih etničkih skupina koji govore više od 165 različitih jezika. Osim što se ističe gostoljubivošću, grad je također ocijenjen kao najčišći na svijetu te se nalazi na 5. mjestu prema globalnom indeksu najboljih mjesta za život. Poznat kao „kravlji grad" jer je u prošlosti dugo bio središte stočarske regije, Calgary ostaje vjeran svojim kaubojskim korijenima održavajući svakog srpnja Calgary Stampede, 10-dnevni festival koji obuhvaća i rodeo natjecanja. Upoznajte se sa znamenitostima i atrakcijama posjetom promatračnici Calgary Tower visokoj 190,8 metara i saznajte više šetnjom kroz jedan od brojnih muzeja i umjetničkih galerija. Uživajte u kulinarskim delicijama kao što je „ginger beef", specijalitet kreiran u Calgaryju koji se priprema od govedine i đumbira, a poslužuje s karakterističnim slatkim umakom. Ako putnici žele istražiti slikovite krajolike te kanadski biljni i životinjski svijet, ovaj Obilazak prirode u Stjenjaku savršen je izlet za istinsko upoznavanje prekrasne okolice. Od izleta na skijanje i snowboardinga zimi do pješačenja i šetnji ljeti, putnicima neće dosaditi grad sa živom kulturnom scenom i očaravajućim biljnim i životinjskim svijetom.

Gdje boraviti: Osjećajte se kao kod kuće u Upscale 2BR Condo smještaju. Devonian Gardens i Calgary Tower u neposrednoj su blizini ovog lijepo uređenog smještaja, opremljenog besplatnim WiFi-jem, klima-uređajem i svim kućanskim potrepštinama koje su potrebne kako bi se gosti lakše smjestili. Dvije spavaće sobe i kupaonica pružaju dovoljno prostora za čitavu obitelj.

Zürich, Švicarska

Prema globalnom indeksu najboljih mjesta za život na 6. mjestu nalazi se Zürich. Grad je siguran i njegovi stanovnici koriste prednosti visokog životnog standarda, odlične infrastrukture i internacionalnog ozračja. Osim što je globalno središte za bankarstvo i financije, ovaj švicarski grad također je bogat kulturom. Posjetite crkvu Grossmünster, dobro poznatu znamenitost s tornjevima blizancima koji su odigrali važnu ulogu u razdoblju reformacije, ili se odlučite na kratku, ali strmu šetnju uz planinu Uetliberg, gdje se možete diviti pogledu na Zürich. Da biste detaljnije istražili kulturu grada, provedite dan kulturno se uzdižući u Kunsthausu, gdje se možete diviti djelima lokalnih slikara i kipara, saznajte više o povijesti ciriških tramvaja u Tram-Museumu ili se uputite u Landesmuseum, gdje je dokumentirana priča o Švicarskoj, od banaka u ulici Bahnhofstrasse do alpskih farmi i planina.

Za one koji vole dobar shopping, Bahnhofstrasse poznata je trgovačka avenija koja se proteže od glavnog željezničkog kolodvora do obale jezera Zürich, što je samo po sebi prizor koji ne smijete propustiti! Putnici mogu provesti dan u šetnji promenadom ili vožnji brodom kako bi uživali u pogledu. Osjećajte se još više kao lokalni stanovnik uz ovaj Personalizirani privatni obilazak, koji putnicima nudi priliku da upoznaju grad gledajući ga očima lokalnog stanovništva.

Gdje boraviti: EMA House Serviced Apartments Superior Unterstrass savršen je smještajni objekt za dulji boravak u Zürichu. Nalazi se samo dvije tramvajske stanice od glavnog kolodvora i nudi odličnu kombinaciju blizine centra grada i dovoljne udaljenosti da se putnici mogu odmaknuti i napuniti baterije. Svi studiji i apartmani moderno su uređeni i imaju dnevni dio s prostorom za sjedenje i blagovaonicom te kuhinjske sadržaje, zbog čega je lako osjećati se kao kod kuće.

Montevideo, Urugvaj

Urugvaj se nalazi na obali Južne Amerike između Brazila i Argentine, a može se pohvaliti modernim gospodarstvom i visokim životnim standardom, iako se i dalje smatra zemljom u razvoju. Glavni grad Montevideo nalazi se na 2. mjestu prema globalnom indeksu najboljih mjesta za život među svim gradovima Latinske Amerike. Ima odličan zdravstveni sustav, stabilnu vlast, dobru prometnu povezanost i škole, a uz to ga karakterizira utjecaj europske kulture i opušten stil života. Mnogo je toga što možete istražiti, od gledanja predstave u kazalištu Teatro Solis do lutanja umjetničkom galerijom Espacio de Arte Contemporanea, smještenom u napuštenom prostoru bivšeg zatvora. Jednodnevni izlet Kušanja i tapasi vinarije Bouza omogućuje putnicima da upoznaju urugvajsku vinsku regiju uživajući pritom u ukusnim lokalnim vinima i tapasima. Grad ima sve, uključujući utvrdu Fortaleza del Cerro, koja dominira vrhom najvišeg brda u Montevideu i s koje se pruža vrlo impresivan pogled na zaljev u podnožju.

Gdje boraviti: objekt Puertovideo nudi udobne apartmane s jednom spavaćom sobom i potpuno opremljenom čajnom kuhinjom. Objekt je udaljen samo nekoliko minuta hoda od glavnog trga Independencia i u blizini je kazališta Solis te tržnice i luke u Montevideu. Lokacija je odlična i putnicima će omogućiti da urone u ritam lokalaca, pružajući im autentičan doživljaj života u gradu.

Auckland, Novi Zeland

Auckland je velika metropola s nizom raznolikih atrakcija vezanih uz kulturnu baštinu, uključujući muzeje, galerije i koncertne dvorane, koja stanovnicima nudi visoku kvalitetu života. Ovaj prekrasan grad ima mnoge prednosti s privatnog i kulturalnog aspekta: smatra se jednim od najsigurnijih gradova na svijetu s niskim stopama kriminala, nalazi se na 9. mjestu prema globalnom indeksu najboljih gradova za život i nudi odličnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Posjetite poznati Sky Tower, s kojeg se pruža prekrasan pogled na luku Viaduct Harbour i Auckland Domain, najstariji gradski park oformljen oko ugaslog vulkana, u kojem su smješteni svečani zimski vrtovi (Wintergardens). S velikim izborom restorana i barova, gastronomska scena Aucklanda sofisticirana je, ali opuštena, a obuhvaća sve od vrhunskih restorana do bistroa i lokalnih mjesta s domaćim okusima. U gradu se nalaze i uobičajeni restorani brze hrane. Lako ga je istražiti bez vozila jer se od jedne do druge atrakcije lako može stići pješice. Za one koji žele istražiti okolicu, ovaj Obilazak autohtone šume otoka Waiheke i zipline omogućit će ljubiteljima avantura 3-satni obilazak otoka, uključujući uzbudljivo iskustvo vožnje ziplineom.

Gdje boraviti: Smješten unutar Aucklanda, Halfmoon Bay je prostrani apartman, opremljen balkonom s prekrasnim pogledom na more, opremom za roštilj za toplije dane i svim sadržajima potrebnim za potpuno opuštanje dok istražujete područje. U neposrednoj blizini ovog objekta nalaze se plaža Half Moon Bay, trkalište Ellerslie i povijesno selo Howick, sve popularne atrakcije za one koji tek dolaze u to područje. S prostranom spavaćom sobom s bračnim krevetom, dnevnim boravkom i dobro opremljenom čajnom kuhinjom, ova je nekretnina idealna za one koji traže djelić doma dok istražuju grad.