Omiljeni retro hobiji ponovno su u modi

Izraz „na bakin način" trenutačno je sveprisutan jer mnogi uživaju u hobijima kao što su pletenje, kukičanje, pečenje kruha i vrtlarstvo, koji inspiriraju sporiji i osvješteniji način života. Više od trećine (34 %*) hrvatskih putnika odlučuje se za putovanja da bi usporili životni tempo, pa noćne izlaske zamjenjuju izradom rukotvorina, pečenjem kruha i uživanjem u prirodi. Za putnike koji žele otkriti više o svojim novootkrivenim omiljenim hobijima Booking.com je istražio povijesne knjige da bi pronašao odredišta u kojima su takvi hobiji duboko ukorijenjeni u kulturu. Bez obzira na to radi li se o upoznavanju s kukičanjem u Tunisu ili istraživanju prekrasnih vrtova u gradu Giardini Naxos na Siciliji, ta odredišta potiču otkrivanje novih stvari i kreativnost te putnicima omogućuju da se prepuste čarima sporijeg ritma života.

Valladolid, Španjolska

Svjetsko prvenstvo u slaganju slagalica, koje se održava u Valladolidu od 15. do 22. rujna, privlači ljubitelje slagalica iz cijelog svijeta. Slaganje slagalica svevremenska je zabava koja se često povezuje sa starijim generacijama i budi nostalgiju. Pokazalo se da slaganje slagalica, bez obzira na vrijeme potrebno da se slože, poboljšava pamćenje, popravlja raspoloženje i usporava smanjenje kognitivnih sposobnosti. Osim po natjecanju u slaganju slagalica, Valladolid je poznat po svojoj srednjovjekovnoj arhitekturi, uključujući katedralu u Valladolidu i trg Plaza Mayor. To je mali i živahan grad, a ovaj obilazak pješice putnicima omogućuje da istraže najprepoznatljivije građevine u Kastilji i Leónu, uključujući crkvu Iglesia de San Benito El Real i vojnu akademiju Academia de Caballeria.

Gdje boraviti: na samo nekoliko minuta hoda od gradskog centra putnici mogu pronaći Zenit El Coloquio. Ovaj je mirni objekt modernog i elegantnog interijera s vanjskom i unutarnjom terasom završni je dio slagalice za putnike koje privlači sporiji ritam života. Ovaj objekt, koji se nalazi u blizini brojnih restorana, trgovina i povijesnih atrakcija, uključujući palaču Palacio de Santa Cruz, zadovoljava potrebe svih vrsta putnika koji borave u ovom prekrasnom gradu.

Hammamet, Tunis

Hammamet, koji je prozvan „tuniskim Saint-Tropezom", poznat je po svojoj prekrasnoj obali i živoj umjetničkoj sceni, a i dugo je središte tradicionalne tuniske umjetnosti izrade tekstilnih predmeta, uključujući kukičanje. Umjetnost pletenja važna je komponenta lokalnog zanatstva i kulturnog identiteta grada i izgled prekrasnih pletenih rukotvorina obično nije moguće postići drugim tehnikama kukičanja. Tuniska umjetnost kukičanja, koja ima sjevernoafričke i mediteranske korijene, objedinjuje tehnike iz arapskih, berberskih i europskih kultura kombiniranjem jednostavnih i pletenih šavova. Ako putnici traže prekrasne, živopisne tekstilne rukotvorine koje će ponijeti sa sobom kući, ovaj obilazak medine u Hammametu i tržnice začina u Nabeulu omogućit će im da nabave najdetaljnije vezene rukotvorine, baš kao i druge regionalne proizvode, uključujući bakrene, kožne i drvene rukotvorine.

Gdje boraviti: objekt Dar Hammamet Guest House & Hammam, koji je samo nekoliko minuta hoda udaljen od plaža u Hammametu, nudi smještaj u bijelom okruženju u kojem se ističu plavi i zeleni elementi dizajna interijera karakteristični za Tunis. Cijeli je objekt ukrašen pločicama s prekrasnim cvjetnim uzorcima, detaljnim kao i uzorci kukičanih rukotvorina. Uz terase s pogledom na grad, hamam i odlične spa sadržaje, ovaj hotel gostima nudi ugodan i opuštajući boravak.

Mansfield, Teksas, SAD

Kiseljenje namirnica može imati terapijsko djelovanje i, budući da se danas gotovo sve može ukiseliti, nudi beskrajne mogućnosti. A za to nema boljeg mjesta od Mansfielda u Teksasu, u kojem se nalazi sjedište najvećeg proizvođača ukiseljenih proizvoda u Teksasu i trećeg po veličini u SAD-u, tvrtke Best MaidⓇ Pickles. Zato ne čudi što se u prijestolnici Teksasa kada je riječ o ukiseljenim proizvodima tijekom proljetnih praznika u ožujku održava godišnja parada na temu ukiseljenih proizvoda. Besplatan event u kojem može uživati cijela obitelji obuhvaća veliku paradu s alegorijskim kolima i paradnim orkestrima, utrku na 5 km na temu ukiseljenih proizvoda i utrku s bačvama. Dok su tamo, posjetitelji mogu istražiti muzej Man House Museum, najstariju građevinu u gradu i posjetiti kazalište Farr Best Theater, pravi dragulj povijesti Mansfielda. Za one koji žele dodatno istražiti Teksas i otkriti skrivena mjesta za uživanje u hrani ovaj obilazak Dallasa s istraživanjem tajnih mjesta za uživanje u hrani nudi iznimno gastronomsko iskustvo. Doživite istinsku južnjačku gostoljubivost i otkrijte njihova čuvena goveđa prsa s roštilja, nagrađivani teksaški čili i domaća peciva s maslacem i, naravno, kiselim krastavcima kao prilogom.

Gdje boraviti: objekt SpringHill Suites by Marriott Dallas Mansfield nudi prostrane jedinice sa sezonskim vanjskim bazenom, besplatnim privatnim parkiralištem, fitness centrom i zajedničkim salonom. Švedski stol za doručak obuhvaća razne opcije, a obližnji restorani i trgovine nude dodatne opcije koje ljubitelji ukiseljenih proizvoda mogu istražiti.

Giardini Naxos, Sicilija, Italija

Vrtlarstvo i boravak u prirodi odlični su za poboljšavanje mentalnog i fizičkog zdravlja i 47 %* hrvatskih putnika vjerojatno će posjetiti novu lokaciju da bi provodili više vremena na otvorenom. Zato umjesto švedskog stola isprobajte nešto novo i uživajte u miru, tišini i kreativnosti vrtlarstva. Grad Gardini Naxos, u prijevodu „vrtovi Naxosa", na jugoistočnoj obali Sicilije poznat je po bogatim vrtovima kojih ima po cijelom otoku. Dok su tamo, posjetitelji koji vole prirodu trebali bi istražiti vrt Giardino Pubblico, prekrasnu oazu biljnog svijeta, i pobjeći od svakodnevne gradske vreve. Na drugoj se lokaciji okruženi drukčijim zelenilom putnici mogu opustiti dok uživaju u talijanskom vinu na ovom privatnom obilasku Taormie s posjetom vinariji u Eti uz prekrasan pogled na vinograde i obližnje planine.

Gdje boraviti: objekt B&B Villa Vittoria, koji se nalazi u srcu starog dijela grada Giardini Naxos na pješačkoj udaljenosti od odličnih barova i restorana, udaljen je svega nekoliko koraka od mirne obale Sicilije. U njegovoj zelenoj oazi gosti mogu uživati u cvijeću i zelenilu na terasi uz čašu rashlađenog vina iz lokalnog vinograda.

Giza, Egipat

Postoji li išta bolje od svježe pečenog kruha? Pravljenje kruha odličan je način smanjivanja stresa i odlična je vještina koju možete savladati, ali posjet Gizi može pomoći zaljubljenicima u pekarstvo da saznaju više o korijenima i kulturi pekarstva. Prema arheolozima i povjesničarima, pravljenje kruha postalo je široko rasprostranjeno prije otprilike 5000 ili 6000 godina u drevnom Egiptu. Najstariji pekarski proizvodi u Gizi bili su slični čapatijima i tortiljama jer su Egipćani prvi otkrili kvasac i koristili ga za pravljenje kruha od dizanog tijesta. U pauzi od upoznavanja povijesti pekarstva posjetite znamenitosti, od velike Sfinge, kolosalne statue od vapnenca izgrađene za zaštitu obližnjih piramida, do Velike piramide u Gizi, najstarijeg od sedam svjetskih čuda antičkog svijeta. Naravno, svakako ostavite vremena za ovaj obilazak s istraživanjem lokalne hrane s egipatskim kruhom koji se poslužuje uz druge delicije.

Gdje boraviti: objekt Comfort Giza Golden na pješačkoj je udaljenosti od piramida u Gizi i nudi prekrasan pogled na tu povijesnu znamenitost. U restoranu u sklopu objekta u kojem se poslužuju afrička, američka i argentinska jela i, naravno, razne vrste kruha gosti mogu uživati u ukusnom obroku nakon cjelodnevnog istraživanja Velike Sfinge i Kairskog tornja, koje od hotela dijeli samo kratka vožnja.