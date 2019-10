Najbolja namirnica za doručak koji skida kilograme

Doručak je najvažniji obrok u danu - koliko ste to puta čuli u životu? Ipak, mnogi to pogrešno shvate pa pretrpavaju tanjur nezdravim namirnicama, što će u konačnici napraviti upravo obrnutu stvar - pogoršat će samu prehranu te vas odvesti dalje od krajnjeg cilja, mršavljenja.

Ipak, jedan protein najpogodniji je za mršavljenje, pokazala su istraživanja, a radi se, naravno, o jajima.

Naime, istraživanje objavljeno u američkom časopisu Journal of Clinical Nutrition and the International Journal of Obesity utvrdilo je kako ljudi koji za doručak jedu jaja, u osam će tjedana smanjiti tjelesnu težinu za 65 posto više nego što će u tome biti uspješni oni koji ne doručkuju jaja.

Dijetetičarka Alyssa Pike tvrdi kako bi doručak trebale činiti namirnice bogate vlaknima i proteinima jer one tijelo drže sitim kroz duže razdoblje. Takav doručak čine jaja i avokado ili kruh od cjelovitih žitarica.

U konačnici, ono što jaja čini najboljom namirnicom za doručak njihovo je bogatstvo u proteinima, tvrdi dr. Caroline Apovian te napominje kako jaja, sadrže 180 kalorija, a 14 grama proteina. Osim toga, sadrže i vitamin B12, riboflavin, selen i vitamin A,