Previše sna je lošije od premalo?

Znanstvenici još uvijek istražuju neobičan fenomen pretjerivanja sa spavanjem, prve rezultati studije objavljene u časopisu Journal of American College of Cardiology pokazuju da previše sna ima loš dugoročan utjecaj na zdravlje.

Za mlade se preopručuje sedam do devet sati redovitog noćnog sna, a za starije sedam do osam.

Nova studija pokazuje da kada se udaljimo od te idealne brojke, bilo u minus ili u plus, povećavamo rizik za srčani udar.

Ljudi koji spavaju dulje od devet sati imaju povećan rizik za 34 posto da dobiju srčani udar u usporedbi s onima koji spavaju šest do devet sati na noć.

Kod ljudi koji spavaju manje od šest sati noću taj rizik iznosi 20 posto, a kod onih koji spavaju četiri i manje sati rizik se penje opet na 34 posto.

Ovi rezultati mogu zvučati iznenađujuće. Doktorica Celine Vetter, izvanredna profesorica na Sveučilištu Colorado Boulder i koautorica studije za portal Inverse upozorava da previše spavanja rizično djeluje na zdravlje.

Vetter i njezini kolege uspoređivali su rizik od srčanih bolesti odraslih u dobi od 40 do 69 godina koji su spavali 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10 ili11 sati na noć. Rizik od srčanih bolesti povećao se za ljude koji su spavali 4, 5, 10 ili 11 sati na noć, no ne i za one koji su spavali od 6 do 9 sati.

Znanstvenici još uvijek ne razumiju koja je veza između previše spavanja i povećanog rizika od srčanog udara.

"Mislim da je previše spavanja 'crvena zastavica', odnosno rani simptom nekog medicinskog problema. Zbog toga bi liječnici trebali pitati svoje pacijente koliko spavaju. Dugo spavanje je u osnovi znak lošeg zdravlja i depresije", kaže Vetter za Inverse.