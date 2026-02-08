Nadogradnja računala postala luksuz

Računalna oprema koju smo dosad smatrali pristupačnom nedavno se pretvorila u luksuz. Brojne komponente doživjele su dramatičan rast cijena samo u posljednja tri mjeseca, a posebno se ističu SSD diskovi.

Analiza cijena s potrošačke platforme Shoptok.hr pokazuje kako je trošak pojedinih SSD diskova na hrvatskom tržištu skočio i do 262 posto od studenog naovamo, čime je donedavno najisplativija nadogradnja računala postala značajan financijski izdatak.

SSD diskovi su godinama nudili veliko ubrzanje sustava uz relativno nizak trošak, no novi podaci pokazuju potpuni zaokret. Na temelju analize najtraženijih proizvoda iz tri cjenovne kategorije (premium, osnovne i najjeftinije), najveći skokovi uočeni su u jeftinijem segmentu.

Proizvodi koji su još nedavno koštali tek nekoliko desetaka eura sada su dosegnuli trostruko više cijene na domaćem tržištu. Primjerice, tipični jeftiniji SATA model skočio je s približnih 37 na 134 eura u samo tri mjeseca, što predstavlja rast od 262 posto.

Sličan trend vidljiv je i kod SSD-ova srednjeg i premium ranga, u kojemu su modeli porasli između 70 do više od 200 posto. Drastične promjene pritom su primjetne pogotovo u srednjem razredu; Kingstonov model NV3 od 1 TB, jedan od najtraženijih SSD-ova, od listopada 2025. do veljače 2026. poskupio je za 249 posto, dok je samo u zadnja tri mjeseca narastao za 192 posto.​

​Dok osnovni cjenovni razred bilježi trendove slične jeftinijim modelima, kod premium varijanti uočava se manji rast. Primjerice, cijena modela kao što je Samsung 990 EVO Plus od 4 TB skočila je oko 106 posto u odnosu na studeni, što u usporedbi s ostalim proizvodima nije toliko golemo.

Postoji nekoliko razloga zašto su cijene otišle u nebo. Glavni je globalni nedostatak NAND memorije, ključnog gradivnog elementa SSD-ova. Nakon razdoblja viška proizvodnje i niskih cijena tijekom 2023. i dijela 2024., proizvođači su smanjili proizvodnju kako bi zaustavili pad i gubitke.

Istodobno je snažno porasla potražnja iz podatkovnih centara i infrastrukture koja razvija AI tehnologiju, koji troše velike količine memorije i spremni su platiti više za enterprise SSD-ove.

Za potrošačke SSD-ove tako je dostupno manje čipova, a manja ponuda uz stabilnu ili rastuću potražnju neminovno dovodi do daljnjeg rasta cijena. To se događa i drugim dijelovima računala, posebno RAM memoriji i grafičkim karticama, zbog čega rastu i cijene gotovih uređaja.

To su bitne promjene, pogotovo zbog važnosti koju SSD diskovi imaju za rad računala. Riječ je o uređaju za pohranu podataka u računalu, svojevrsnoj digitalnoj memoriji na kojoj se nalaze operativni sustav, programi, fotografije, dokumenti i sve ostalo što korisnik koristi.

On izravno utječe na to koliko se brzo računalo pokreće i koliko brzo otvara aplikacije, zbog čega je postao standard u gotovo svim modernim računalima i prijenosnicima.

Ukratko, trenutno nismo u razdoblju jeftine računalne opreme, a SSD diskovi jedan su od najjasnijih primjera tog zaokreta. Procjene tržišta govore da su cijene tih diskova trenutno veće i od cijena zlata, a još ćemo neko vrijeme morati čekati na smirivanje.