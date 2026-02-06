Loss care program dostupan i za Huawei Freeclip 2 slušalice

U svijetu u kojem je tehnologija svakodnevnica, gubitak ili oštećenje uređaja može biti frustrirajuće iskustvo. Huawei dodatno unaprjeđuje korisničko iskustvo svojih audio uređaja proširenjem HUAWEI Loss Care programa na nove HUAWEI FreeClip 2 slušalice. Riječ je o usluzi osmišljenoj kako bi korisnicima pružila veću sigurnost i praktičnost u situacijama kada dođe do gubitka ili oštećenja jedne slušalice, omogućujući jednostavnu i financijski prihvatljiviju zamjenu bez potrebe za kupnjom potpuno novog para.

U dinamičnom ritmu suvremenog života, bežične slušalice postale su svakodnevni pratitelj: tijekom poslovnih poziva, kretanja gradom, vježbanja ili opuštanja uz glazbu i podcaste. Upravo zbog njihove česte upotrebe i mobilnosti, gubitak jedne slušalice nije rijetka situacija. HUAWEI Loss Care razvijen je kao odgovor na stvarne potrebe korisnika, nudeći brzo, jednostavno i transparentno rješenje koje produžuje vijek trajanja uređaja te smanjuje nepotrebne troškove.

Proširenjem Loss care usluge na HUAWEI FreeClip 2 slušalice, Huawei dodatno potvrđuje svoju usmjerenost na dugoročnu vrijednost proizvoda i održiviji pristup potrošnji elektronike. Umjesto zamjene cijelog seta, korisnicima se omogućuje zamjena samo izgubljene jedinice, čime se potiče racionalnije korištenje tehnologije i smanjuje elektronički otpad.

Detalji programa za HUAWEI FreeClip 2 slušalice jednaki su onima koji su prethodno vrijedili za Rose Gold FreeClip slušalice, a pogodnost se može iskoristiti i za FreeArc, FreeBuds Pro 4, FreeBuds SE 3 te FreeBuds 6 slušalice. Informacije o HUAWEI Loss Care programu dostupne su na službenim Huawei stranicama podrške, gdje korisnici mogu pronaći sve korake potrebne za pokretanje postupka zamjene.

