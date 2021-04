Muškarci su nepotrebni za orgazam

Žene i orgazam nisu baš neka teška misterija - dobro je poznato da muškarci o njemu ne vode baš previše računa jer ga oni imaju, u principu, baš uvijek, a ženama... što ostane.

No, jednako tako, i one koje ga "imaju" zapravo nemaju, jer ga u najvećem broju glume, i to čak 63 posto žena barem jednom u životu - tako da se muškarci trebaju baš onako, jako dobro zapitati to rade krivo.

>> Kako neke žene svaki put doživa orgazam? >>

Jer, zašto se to događa? Pitanje izgleda teško, no odgovor je jednostavan kad znate da uvjerljivo najveći postotak žena doživljava orgazam - tijekom masturbacije. Naime, na taj način čak 40 posto žena postiže orgazam.

Inače, tijekom seksa 20 posto žena doživi orgazam, ali uz istovremenu stimulaciju klitorisa, a tek 15 posto pripadnica nježnijeg spola postiže orgazam samo penetracijom ... Što ovo govori o muškarcima?

>> Žene glume orgazam zato što ... >>

Daje prilično lošu sliku, jer tijekom oralnog seksa tek 12 posto žena doživi orgazam, tako da je zaključak vrlo, vrlo jednostavan i tmuran za "jači" spol - muškarci stvarno ne znaju zadovoljiti žene.