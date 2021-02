Kako neke žene svaki put doživa orgazam?

Orgazam je nekim ženama i dalje teška misterija, no ipak ima određen broj sretnica koje nemaju apsoulutno nikakvih problema s tim...

Zašto? Ima par trikova koji su od velike pomoći, a na prvom je mjestu - odsustvo stresa.

Ako svaki put očekujete orgazam i mislite da ga trebate doživjeti, to je definitivno opterećenje, razmišljanje koje donosi aksioznost i stres, a upravo su to najveći protivnici uživanja u seksu. Put do orgazma kreće iz opuštenosti ....

Na taj način lakše ćete se upustiti u dobru predigru koja će dodatno podići temperaturu i dovesti do razine uzbuđenja na kojem nije pitanje hoćete li doživjeti orgazam, već koliko njih.

I da, masturbacija igra veliku ulogu u orgazmu. Žene koje redovito masturbiraju potpuno poznaju svoje tijelu i lako će navesti partnera na prava mjesta u pravo vrijeme kako bi doživjele vrhunac.

