Poboljšajte izdržljivost i postanite najbolja verzija sebe - u zdravlju i u krevetu

Seksualna izvedba je vještina - može se poboljšati

Kao i svaka druga vještina, seksualna izvedba nije fiksno određena i ne treba je uzimati zdravo za gotovo. Kako biste postigli i iskoristili njezin puni potencijal, potrebno je proći kroz proces učenja i napretka. Upravo zato je vodeći brend seksualnog wellnessa LELO osmislio novi masažer F2STM kako bi pomogao muškarcima da izdrže dulje, te kako bi i oni i njihovi partneri doživjeli veće zadovoljstvo u seksu.

Seksualna izdržljivost odnosi se na to koliko dugo muškarac može biti aktivan tijekom odnosa, bilo u smislu vremena potrebnog za ejakulaciju ili fizičke sposobnosti održavanja odnosa bez umora.

No, koliko dugo je „dovoljno"? Istraživanja pokazuju kako prosječno trajanje seksualnog odnosa iznosi oko 5,5 minuta. Nedavno istraživanje brenda LELO otkrilo je kako muškarci u većini slučajeva doživljavaju orgazam (86 %). No, svaki treći muškarac ga doživi u manje od pet minuta, dok 2 % ispitanika priznaje kako im je potrebno manje od minute. Polovica sudionika istraživanja (48 %) tvrdi kako im je potrebno između 5 i 15 minuta do vrhunca, no s obzirom na to da ženama u prosjeku treba oko 17 minuta, nerijetko dolazi do frustracije i nezadovoljstva u odnosu. Ovi podaci jasno pokazuju da postoji prostor za poboljšanje seksualne izdržljivosti muškaraca.

Dobra vijest je da se izdržljivost može poboljšati, čak i ako se suočavate s izazovima poput preuranjene ejakulacije, erektilne disfunkcije ili anksioznosti vezane uz seksualnu izvedbu. Ako ne izdržite onoliko dugo koliko biste željeli, možda vam samo treba malo vježbe. Iako je seks sam po sebi najbolji oblik treninga, masturbiranje omogućuje vam da kontrolirano vježbate odgađanje orgazma, bez dodatnog pritiska udovoljavanju partneru. Uz to, mišići zdjeličnog dna igraju ključnu ulogu u seksualnoj izvedbi, a njihovo jačanje može značajno poboljšati izdržljivost i pomoći u kontroli preuranjene ejakulacije.

LELO otvara novu eru korištenja seks igračaka za samopoboljšanje

Masturbacija se često percipira negativno, no LELO vjeruje da je vježbanje u intimnom kontekstu znak snage, a ne slabosti. U svijetu gdje je zdravlje prioritet, optimizacija performansi postaje ključ uspjeha u svim aspektima života.

Osluškujući potrebe tržišta, LELO je razvio jedinstven proizvod usmjeren na poboljšanje seksualne izvedbe - LELO F2STM, najnoviji sex-tech uređaj koji uvodi inovativnu funkciju treninga kroz video igru.

Prednosti korištenja LELO F2STM i funkcije Stamina Trainer:

LELO F2STM pruža jedinstven osjećaj stimulacije s 14 snažnih postavki užitka i unutrašnjošću od tekućeg silikona. Sam uređaj ima osam vibracijskih postavki, dok se povezivanjem s aplikacijom LELO putem Bluetootha otključava dodatnih šest postavki. Njegova svrha je poboljšati izdržljivost korisnika uz dvije posebno osmišljene funkcije aplikacije - F2STM Stamina trainer i vođene Kegelove vježbe za muškarce.

• Povećava seksualnu izdržljivost i kontrolu - jača mišiće zdjelice i poboljšava kontrolu nad ejakulacijom za intenzivnije i dulje trajanje odnosa.

• Poboljšava erekciju i cirkulaciju krvi - povećava protok krvi u genitalnom području, čime se postižu snažnije i dugotrajnije erekcije, bez potrebe za lijekovima.

• Pojačava intenzitet orgazma i podržava zdravlje prostate - jača ključne mišićne skupine za snažnije orgazme i bolju funkciju prostate.

• Smanjuje anksioznost i povećava samopouzdanje - pomaže u kontroli uzbuđenja, uklanja stres i podiže samopouzdanje u spavaćoj sobi.

Unutar aplikacije korisnici mogu otključati šest ekskluzivnih načina rada (pet standardnih i jedan AI interaktivni način). Koji god način odabrali, mogu računati na povećanje seksualne izdržljivosti i orgazmičkog potencijala u kratkom roku.

Zahvaljujući inovativnom položaju motora i prilagodljivim načinima rada, vibracije uređaja F2STM oponašaju prirodne pokrete stimulacije. AI interaktivni način rada u aplikaciji omogućuje sinkronizaciju intenziteta vibracija s pokretima ruke korisnika, koristeći ugrađeni žiroskop.

Dodatno, F2STM podržava novu funkciju aplikacije LELO Love Bridge, koja omogućuje korisnicima da kreiraju privatni, diskretni prostor za razgovor i u stvarnom vremenu prebacuju kontrolu nad međusobnim uređajima, istražujući nove senzacije, bez obzira na udaljenost.

Ključne značajke LELO F2STM:

• STAMINA TRAINER POVEZAN S APLIKACIJOM

Koristite Stamina Trainer ili vođene Kegelove vježbe za muškarce kako biste poboljšali seksualnu izvedbu.

• AI INTERAKTIVNI NAČIN

Senzor povratne informacije unutar F2STM u stvarnom vremenu emitira šifrirane podatke temeljene na kretanju uređaja. AI interaktivni način rada u aplikaciji LELO potom savršeno usklađuje intenzitet i pokrete s kretanjem uređaja.

• TEKUĆI SILIKON

Ovaj materijal utjelovljenje je mekoće, elastičnosti i izdržljivosti. Ne samo da zadovoljava vaše potrebe, već i poboljšava vaše iskustvo.

• 14 SNAŽNIH POSTAVKI UŽITKA

Sam proizvod ima osam postavki, a kroz LELO aplikaciju možete otključati šest dodatnih načina, uključujući novi i moćni AI interaktivni način rada.

• AUTOMATSKI PRILAGOĐENA SILIKONSKA REBRA

Nova silikonska rebra omogućuju cirkuliranje zraka, eliminiraju stvaranje zračnih džepova, a istovremeno pružaju dodatnu stimulaciju.

Boje: crvena i plavozelena

MPC: 199 USD/EUR