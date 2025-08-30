Mislite li da vam fali proteina?

Stručnjaci ističu da, unatoč uvjerenju da svima treba više proteina, većina ljudi unosi dovoljno.

"Suprotno uvjerenju da svima treba više proteina, većina zadovoljava ili premašuje svoje potrebe, osobito kada je riječ o životinjskim proizvodima", objašnjava dijetetičarka Tara Schmidt. Ipak, postoje znakovi koji mogu upućivati na to da tijelu ipak nedostaje proteina - ovo su neki od njih.

Kronični umor i slab imunitet - nedostatak proteina može dovesti do poremećaja sna, što ostavlja osjećaj iscrpljenosti. Dijetetičarka Ashley Koff napominje da se tada češće javljaju oscilacije šećera u krvi i pospanost nakon obroka. Shapira dodaje da manjak proteina slabi imunitet: "To može rezultirati češćim infekcijama i sporijim oporavkom."

Probavne smetnje i nadutost - Louati također upozorava da manjak proteina može utjecati na probavu: "Simptomi poput nadutosti, žgaravice ili osjećaja brze sitosti mogu ukazivati na manjak proteina potrebnog za probavne enzime i zdravu razinu želučane kiseline."

Problemi s koncentracijom - dijetetičarka Maura Donovan ističe da nedostatak proteina može uzrokovati "moždanu maglu", odnosno poteškoće s koncentracijom i zaboravljivost. Aminokiseline igraju važnu ulogu u kognitivnim funkcijama, a njihov manjak može dovesti do osjećaja mentalne magle.

Slabi nokti i ispadanje kose - "Vaši nokti mogu postati lomljivi ako ne unosite dovoljno proteina", kaže dijetetičarka Kim Shapira. Protein je ključan za stvaranje keratina, koji čini nokte čvrstima. Shapira upozorava i da se nedostatak proteina može odraziti na kosu, uz prorjeđivanje i pojačano ispadanje, jer su za rast i snagu vlasi također potrebni keratin i aminokiseline.

Sporo zacjeljivanje rana i češće modrice - nutricionistica i dijetetičarka Kerri Louati objašnjava da nedostatak proteina može usporiti zacjeljivanje sitnih rana i ogrebotina. Osim toga, mogu se češće pojavljivati modrice jer tijelo nema dovoljno resursa za regeneraciju tkiva.

Razumijevanje uloge proteina u tijelu i otkrivanje različitih izvora proteina može biti koristan korak za održavanje zdravlja. Stoga, pratite svoj unos, to nije toliko komplicirano...