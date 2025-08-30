Hrana za zdravlje mozga

Demencija, koja značajno utječe na svakodnevni život i samostalnost, postaje velika briga. Situaciju dodatno otežava činjenica da mnogi stariji ljudi imaju i druge kronične bolesti, što povećava rizik od kognitivnih poteškoća. Stručnjaci upozoravaju da se tu stvara začarani krug u kojem kognitivni problemi pogoršavaju fizičko zdravlje, a tjelesne bolesti dodatno narušavaju rad mozga.

Prehrana se pokazala kao važan čimbenik u očuvanju zdravlja mozga. Istraživanja su pokazala da prehrambeni obrasci poput mediteranske prehrane, bogate cjelovitim žitaricama, ribom, voćem i povrćem, mogu smanjiti rizik od demencije. Novo istraživanje otišlo je korak dalje te je ispitivalo utjecaj pojedinih namirnica na kognitivne sposobnosti starijih osoba s višestrukim kroničnim bolestima. Rezultati su istaknuli tri skupine namirnica:

gljive i alge

orašaste plodove

mliječne proizvode.

"Gljive ili alge imale su najveći učinak, na drugom mjestu našli su se mliječni proizvodi i orašasti plodovi", naveli su istraživači. Pokazalo se da upravo gljive i alge imaju najjači pozitivan učinak na zdravlje mozga, a slijede ih orašasti plodovi i mliječni proizvodi.

Osim toga, svježe voće imalo je snažnu povezanost s orijentacijom (prepoznavanje mjesta i vremena), dok su povrće i orijentacija bili najmanje povezani s drugim kognitivnim funkcijama. Ove veze, prema autorima studije, upućuju na to da određene namirnice mogu izravno podupirati pamćenje i pažnju.

Zaključak istraživanja je da prehrana igra veliku ulogu u očuvanju kognitivnih sposobnosti, osobito kod starijih osoba koje već imaju kronične bolesti. Dodavanje gljiva, orašastih plodova i mliječnih proizvoda u svakodnevnu prehranu može doprinijeti boljoj koncentraciji i pamćenju.

Iako studija ne dokazuje uzročno-posljedičnu vezu, pruža snažan temelj za buduća istraživanja i podsjeća da ono što jedemo utječe ne samo na tijelo, već i na um.