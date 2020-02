Medeni wellness čini razliku

Pčelarstvo je slovenska tradicija! Čak 10 tisuća ljudi u ovoj zemlji ima svoje košnice, kranjska pčela druga je najveća vrsta pčela u svijetu, a Slovenac Antun Janša autor je prvog modernog priručnika o pčelarstvu, zbog kojeg ga je u 18. stoljeću carica Marija Terezija imenovala i učiteljem u pčelarskoj školi u Beču. Upravo se na njegov rođendan, 20. svibnja, obilježava i Svjetski dan pčela. Slovenska oaza hedonizma i zdravlja, Terme Laško, prvi su u ovoj zemlji razvili jedinstveni koncept medenog opuštanja - od spa tretmana do delicija posluženih na tanjuru, sve je u znaku ovog nektara!

U medu se nalazi čak 180 različitih zdravih sastojaka. Unatoč modernoj tehnologiji, do danas ih nitko nije uspio kombinirati neprirodnim putem. Propolis, matična mliječ, cvjetni prah, brojni vitamini i minerali..., sve su to čudotvorni sastojci iz meda koji nas čine mlađima, ljepšima, zdravijima... Terme Laško svoju su wellness ponudu obogatile brojnim tretmanima u kojima je zvijezda upravo med. I to ne bilo kakav, već cvjetni med bez ikakvih kemijskih dodataka, koji je kao takav najbolja hrana za kožu - hidratizira je na prirodan način. Uz to se lako upija, pa se koristi u brojnim tretmanima za lice i tijelo, pomažući koži da se pomladi i riješi nepravilnosti poput akni i hiperpigmentacijskih mrlja.

Med kao eliksir zdravlja i ljepote

S obzirom na to da medeni tretmani poboljšavaju cirkulaciju, jačaju imunosni sustav i smiruju, preporučuju se, savjetuju u Termama Laško, osobama sklonim alergijama, reumatoidnim bolestima, problemima sa spavanjem, depresiji... Onima koji žele izgubiti pokoji kilogram i riješiti se celulita, medena masaža sve je što će im trebati - savršen miks sastojaka tijelo će lišiti toksina i ubrzati metabolizam.

Medeni zavoji, programi u saunama s medom u glavnoj ulozi, kupke od meda..., izbor je raznolik i dostupan u Termama Laško, destinaciji koja tradiciji pčelarstva posvećuje mnogo pozornosti. Stoga je i u bogatoj gastro ponudi med opet neizbježan. Prava bi šteta bila otići iz Terma Laško, a ne kušati njihovu poznatu - medenu pitu. Mmmmm, užitak je vrhunski!

