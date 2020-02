Valentinovo u najromantičnijem gradu

Parovi koji uživaju u zajedničkim putovanjima imaju kvalitetniju komunikaciju, zadovoljniji su odnosom i imaju bolji seksualni život, pokazuju istraživanja. Čak 49% parova u jednom istraživanju izjavilo je kako su sretniji bili na zajedničkom putovanju nego na dan vjenčanja! Valentinovo je izvrsna prilika da odmak od rutine provedete u jednom od najromantičnijih gradova svijeta - u Zadru. Naime, The New York Times Zadar je uvrstio na visoko 11. mjesto destinacija idealnih za romantična putovanja koja jednostavno morate istražiti udvoje. Impresivna srednjovjekovna gradska jezgra, morske orgulje i najromantičniji zalazak sunca, a sve u kombinaciji s premium iskustvom koje ćete doživjeti u Falkensteiner resortu Borik, garantiraju do sada najbolji - praznik ljubavi.

Poanta odmora

Putovanja, dokazano je, povećavaju kognitivnu fleksibilnost, što je zapravo sposobnost razmišljanja na drugačiji način. Poanta odmora udvoje upravo je odmaknuti se od onoga što uobičajeno radite, ali i posvetiti se "vašim pričama", koje u vrtlogu života uvijek ostanu negdje po strani. Uz All Inclusive pakete hotela Falkensteiner Club Funimation Borik, koji mogu uključivati room servis od ponoći do šest ujutro, velik izbor internacionalnih pića, uživanje u tretmanima, grijanim bazenima i saunama Aquapura Thalasso & spa centra..., zaboravit ćete na sve osim na uživanje.

Bezbrižna šetnja s voljenom osobom - tako jednostavno, a opet tako rijetka praksa parova zarobljenih u vrtlogu života. Opjevana Kalelarga, Trg pet bunara iznad kojeg se izdiže najstariji perivoj u Hrvatskoj, Perivoj kraljice Jelene Madijevske, Narodni trg kao središte javnog života od renesanse do danas s impresivnom crkvom Sv. Donata i Nadbiskupskom palačom - ovo je tek dio ljepota ovog grada pod zaštitom UNESCO-a. Romantična šetnja uz more, iz stare će vas gradske jezgre dovesti do jedinog kampa s pet zvjezdica u Dalmaciji - Falkensteiner Premium Campinga Zadar. Oduševit će vas dizajnerski uređen prostor skladno uklopljen između borove šume i morske obale. Čak 369 smještajnih jedinica, među kojima i 11 luksuznih "glamping" oaza, oduševljavaju svojim interijerom. Mislilo se baš na svaki detalj - prirodni materijali, umjetničko posuđe, ljuljačke na terasama..., a uz sve to gosti mogu uživati u svim pogodnostima Falkensteiner resorta Borik.

Usudite se (za)željeti!

Villa Attilla u zadarskoj četvrti Brodarica jedno je od najromantičnijih mjesta u gradu, jer se u njezinom vrtu nalazi sfinga koju je početkom 20. stoljeća dao izgraditi restaurator i slikar Giovanni Smirrich u spomen na svoju pokojnu ženu. Za ovaj se simbol grada vjeruje da ispunjava želje! Do njega možete doći koristeći usluge barkajola koji će vas iz povijesne jezgre barkom za minutu i pol prebaciti na suprotnu obalu gradske luke. Još 10-ak minuta ugodne šetnje uz more u pravcu sjeverozapada i stigli ste do najstarije vile na Brodarici.

Taj čarobni zalazak

Slušajte prirodu kako sklada na Morskim orguljama te uživajte u najljepšem zalasku sunca, koji je inspirirao i Alfreda Hitchcocka kad je 1964. godine došao u posjet ovom gradu. Ovdje ćete doživjeti savršenu komunikaciju zvuka i svjetla s prirodom, a instalacija Pozdrav suncu posebno će vas oduševiti noću, kada impresivno zasvijetli više od 300 staklenih ploča postavljenih na zadarskoj rivi.