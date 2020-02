Povezivanje sa sobom – trend koji osvaja

Masaža uljima i kremama koje u sebi sadrže neočekivane sastojke, virtualno vođena meditacija, krioterapija ili izlaganje tijela različitim temperaturama kako bi se oslobodilo toksina, pa čak i kupanje u sijenu za jačanje imuniteta i bolju cirkulaciju..., trendovi su koji će obilježiti wellness industriju u 2020. No ono što će biti osobito "in" je tzv. energetsko iscjeljivanje nastalo iz potrebe da se čovjek, opterećen količinom podražaja koje svakodnevno prima iz okoline, konačno poveže sa samim sobom. Inovativan selfness program Terma Olimia savršen je put do kvalitetnijeg i sretnijeg života - s drugima i, još važnije, sa samim sobom.

Zvučna kupka s gongom, drevnim instrumentom koji vibracijama harmonizira i uklanja napetost; potom tibetanske zdjele koje će odagnati negativne misli; masaža u zvučnoj jami, gdje se zvukom utječe na proces disanja; tehnika qi gong koja povezuje tradicionalnu kinesku medicinu, borilačke vještine i filozofiju, a sve s ciljem ponovnog uspostavljanja protoka energije, samo su dio selfness ponude Terma Olimia.

Harmonija emocija i uma

Njihov Wellness Orhidelia već je godinama najbolji wellness u Sloveniji: podvodna glazba, savršena interakcija vanjskih i unutarnjih bazena, igra boja i interijer inspiriran crnom orhidejom koji dodatno pridonosi ravnoteži emocija i uma..., u potpunosti opravdavaju tu titulu.

Odmor, opuštanje i predah od užurbanog života najčešći su razlozi koji ljude dovode u wellness centre, no motivira ih, kažu istraživanja, i potreba za drukčijim načinom liječenja različitih tegoba, kao i anti-age učinak. Wellness Orhidelia za svoje je goste kreirao impresivnu ponudu tretmana, među kojima i tri sasvim posebne kućne masaže. Mangov maslac umjesto masažnog ulja za bolji tonus kože, masaža koja uključuje više tehnika, primjerice i japanski shiatsu i kineski tui-no, „dodir" toplih ulja koja izlučuju toksine i pomlađuju kožu - sve u skladu s trendovima, koji se možda i mijenjaju, no potreba za ugađanjem samom sebi je konstantna.

Više o ponudama na www.terme-olimia.com.