KUFER obilježava 25 godina rada

U povodu 25. obljetnice osnutka Kazališne udruge frustriranih redatelja - KUFER, u zagrebačkom KunstTeatru od 23. do 25. rujna 2025. održat će se bogat trodnevni program pod nazivom „KUFER: arhiva - 25 godina, Nomadnost i estetika koja se ne nosi na rukavu".

Osnovan 2000. godine od strane redateljica Dore Ruždjak Podolski i Franke Perković, KUFER je u proteklih 25 godina postao značajna platforma za promociju mladih kazališnih umjetnika i razvoj nezavisne kazališne scene u Hrvatskoj.

„25. obljetnica osnutka KUFER-a nije tek trenutak za povratak u prošlost, već i prilika za kritičko sagledavanje puta koji je KUFER prošao, kako bi kroz dijalog i razmjenu iskustava osvijetlili potrebu za postojanjem ovakvih platformi, njihov položaj u širem društveno-kulturnom kontekstu, ali i otvorili prostor za zajedničko promišljanje budućnosti nezavisnih kazališnih inicijativa i organizacija", poručuju iz organizacije.

Program obilježavanja uključuje: scenska čitanja, okrugle stolove, projekcije video snimki predstava te susrete s autorima, redateljima, dramaturzima, producentima i glumcima koji su tijekom godina oblikovali identitet KUFER-a. Među sudionicima su: Dora Ruždjak, Franka Penović, Miran Kurspahić, Mario Kovač, Anica Tomić, Vedrana Klepica, Helena Petković, Ivan Penović i mnogi drugi.

Program obilježavanja 25 godina KUFER-a rezultat je prve faze istraživanja arhive ove kazališne organizacije u kojoj su analizirani dostupni materijali te provedeni intervjui s osnivačicama, voditeljima i suradnicima iz različitih faza njezina razvoja.

Unutar razgovora naglasak je bio na detektiranju neuralgičnih točaka u razvoju organizacije, mapiranju područja borbe u umjetničkom i produkcijskom smislu, kao i šire u kontekstu razvoja nezavisne scene. Cilj je bio napraviti svojevrstan pregled djelovanja kao i revizije misije i vizije samog KUFER-a od osnutka do danas.

Značajan doprinos dala je Petra Glad kroz svoj diplomski rad o prvih deset godina organizacije, a u istraživanju zajedno s Agatom Juniku i Igorom Ružićem, kao ključne tematske okosnice pojavile su se prostorna, ali i idejna nomadnost kao refleksija nezavisnog djelovanja te hibridne estetike koje odolijevaju jasno odredivim žanrovskim i stilskim formama.

U pripremi je i dokumentarni film koji će koristiti snimke s obilježavanja, kao i bogatu arhivsku građu, ne samo kao retrospektivu, već i kao alat za povećanje vidljivosti nezavisne scene i pokretanje novih KUFER-ovih programa.

Od osnutka do danas KUFER je producirao više od 40 predstava, surađivao s preko 150 umjetnica i umjetnika te je za svoj rad više puta nagrađivan. Nakon osnivačica, umjetničko vodstvo KUFER-a preuzimali su: Petra Glad, Vedrana Klepica, Nina Križan, Ivan Penović i Romana Brajša, od ove godine mu se pridružuje i Nikolina Rafaj.

KUFER i nakon 25 godina ostaje prostor otvorenosti, istraživanja, propitivanja i suradnje, mjesto gdje se različite kazališne poetike, generacije i iskustva susreću u želji za stvaranjem.