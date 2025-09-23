Predstava BORBORYGMI iz Grčke prvi put u Zagrebu

Zagrebački plesni centar, u subotu, 27. rujna od 20:00 sati donosi nagrađivanu grčku plesnu predstavu BORBORYGMI koja od blagotvorne moći buke stvara radost, solidarnost i osjećaj zajedništva.

Dva tijela na pozornici, dvije moguće karike u produžetku beskonačnog ljudskog lanca, sudjeluju u neproduktivnom plesu, u kontra-koncertu posvećenom užitku propadanja.

Polazeći od političkih, antropoloških i filozofskih obilježja buke te crpeći inspiraciju iz noise glazbe, autorica Chara Kotsali poziva nas na pažljivo osluškivanje „bučnih društvenih tijela". Koristeći buku kao umjetnički protuprimjer, koreografkinja odaje počast bučnim - kakofoničnim, inkoherentnim, paradoksalnim, neskladnim, nepismenim - glasovima koji, koliko god bili snažno artikulirani, na kraju uvijek moraju proizvesti previše ‘buke' da bi ih se čulo. BORBORYGMI slavi genealogiju „društvene buke" koja je puna tih neartikuliranih, nečitkih i neodjekujućih glasova.

Autorica projekta: Chara Kotsali; Koreografija: Chara Kotsali; Izvođačice: Christina Skoutela i Chara Kotsali; Koncept - Koreografija - Tekst - Montaža videa - Scenografija: Chara Kotsali; Izvedba - Su-autorice plesnog materijala: Christina Skoutela, Chara Kotsali; Asistentica koreografije: Vassia Zorbali; Savjetnica za dramaturgiju: Konstantina Georgelou; Glazba - Dizajn zvuka: Yannis Kotsonis; Dizajn rasvjete: Eliza Alexandropoulou; Savjetnik za zvuk: Brian Coon; Umjetnički savjetnik: Periklis Pravitas; Kostimografija: Erik Annerborn, Chara Kotsali; Izvršna produkcija: Delta Pi; Organizacija gostovanja: Chara Kotsali i TooFarEast; Fotografije: Karol Jarek, Archlabyrinth

Predstava je nastala u produkciji festivala Athens Epidaurus Festival 2024. Predstavljena je u sklopu programa Grape - Greek Agora of Performance.

Financijska potpora: Athens Epidaurus Festiva