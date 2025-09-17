Ranjive koreografije Plesnih intenziteta

U sklopu bogatog rujanskog programa u Zagrebačkom plesnom centru obilježava se drugi po redu ciklus PLESNIH INTENZITETA pod nazivom "Ranjive koreografije", s tematom performativnih potencijala zrelih plesnih umjetnika te ranjivosti kao izvora snage, s posebnim naglaskom na njihovu prisutnost na sceni i nakon četrdesete godine života. U središtu interesa su dvije predstave, koje će biti izvedene 19. i 20.rujna u double bill formatu, a koje proizlaze iz cjeloživotne posvećenosti plesnoj umjetnosti - izražajnosti tijela koje nosi tragove vremena, iskustva i osobne povijesti:

• TOČKA NA i autorice Aleksandre Janeve Imfeld i u izvedbi plesnog ansambla DE.KA.DE. kao središte izvedbe donosi prisutnost zrele generacije plesača i njihovo istraživanje izvedbenog prostora. Predstava otvara niz situacija u kojima se možemo prepoznati - trenutke koji bez drugih ne bi imali isti oblik ni snagu. To su prizori nadopunjavanja, uzajamnog osluškivanja i otkrivanja koliko zajedništvo mijenja iskustvo.



• KAD DOĐEŠ, JAVI SE, IDEMO NA KAVU S BAKOM autorice Ivančice Horvat fikcijska je biografija zrele umjetnice i njezin odnos prema njenoj profesiji. Predstava se gradi na dimenzionalnosti sjećanja i njihovim verzijama, te kako memorija utječe na perspektivu vremena, tijela i prostora.

U okviru ovih Plesnih intenziteta 18. rujna publika će također imati priliku vidjeti i dokumentarni film NO SPACE FOR AGE, u produkciji kazališta Sadler's Wells i s dvije ikone plesnog svijeta, Malou Airaudo i Germaine Acogny, koje u ovom filmu dijele pozornicu dokazujući da za ples ne postoje dobne granice.

Pridružite se i stručnoj radionici „Kako svoj projekt učiniti internacionalnim - Okruženja i strategije u izvedbenim umjetnostima", a koja otkriva konkretne pristupe i alate za one koji žele svoje projekte plasirati na međunarodnu scenu. Više informacija o radionici kao i način prijave pronađite OVDJE.