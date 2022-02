Koliko trebate jesti proteina?

Koliko proteina dnevno trebate pojesti? Idemo vidjeti... recimo, minimalno je 0,8 grama po kilogramu tjelesne težine. Točnije, to je otprilike 46 grama za ženu prosječne težine, što je jednako samo 10% dnevnog unosa kalorija.

Količina proteina koju treba pojesti u danu razlikuje se od osobe do osobe i ovisi o nekoliko faktora.

Vrlo ste aktivni

To znači da vježbate 35 do 40 minuta pet dana u tjednu. Ako spadate u tu skupinu, trebali biste unositi 1,2 grama proteina za svaki kilogram tjelesne težine, kaže dr. Nancy Rodriguez, profesorica nutricionističkih znanosti. Ta količina najvolaj je za reizgradnju mišića, pogotovo ako radite puno vježbi visokog intenziteta.

Pokušavate smršavjeti

Tijelu treba dulje da probavi proteine nego ugljikohidrate, zbog čega se dulje osjećate siti i također tjera tijelo za prizvodi peptid YY, koji reducira glad. "Kada vam proteini čine 30% dnevnih kalorija, jednostavno početnje manje jesti", kaže nutricionistica Lauren Slayton i dodaje; "Proteini smanjuju apetit i pomažu kod nošenja sa žudnjama za nezdravom hranom".

Jedna studija iz 2011. godine sugerira da bi ljudi koji pokušavaju smršavjeti trebali dnevno konzumirati 1,8 do 2 grama proteina po kilogramu tjelesne težine kako bi spriječili propadanje mišića prilikom restrikcije kalorija. Smanjite količinu prerađenih ugljikohidrata kako biste izbalansirali kalorije koje ćete ubijeti proteinima.

Srednjih ste godina

Jedenje više proteina u srednjim godinama može spriječiti propadanje mišića i pojavu osteoporoze. U srednjim godinama optimalna količina proteina je ona koja čini 15% do 25% posto dnevnog unosa kalorija. To znači oko 20 do 30 grama proteina po obroku, odnosno između 90 i 105 grama dnevno.