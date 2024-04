Koliko trebate dnevno unijeti proteina da bi skinuli kile?

Za početak, da krenemo od početka - proteini su temeljni nutrijenti koji imaju ključnu ulogu u održavanju raznih tjelesnih funkcija, uključujući obnovu mišića, metabolizam i poticanje osjećaja sitosti. Dnevno unesena količina proteina može imati značajan utjecaj na prehranu i gubitak kilograma. Osobni trener, Andrew White, otkrio je koliko proteina treba unijeti dnevno za uspješno mršavljenje.

Najbolji način da unesemo organizam u tijelo je prehranom, bilo da odaberemo proteinske prahove ili konzumiramo namirnice koje sadrže određenu količinu proteina u sebi.

Osobni trener objašnjava da "veći unos proteina može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi, smanjujući želju za hranom i stabilizirajući razinu energije tijekom dana, što može poduprijeti dugoročne napore u upravljanju težinom."

Kada je u pitanju konkretna količina dnevnog unosa proteina, White ističe da to ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući "dob, spol, mišićnu masu, razinu tjelesne aktivnosti i cjelokupno zdravlje". Za one koji žele smršavjeti, općenito se preporučuje unos između 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine dnevno".

Sve je objasnio i na konkretnom primjeru: "Za nekoga tko teži 68 kilograma, to bi značilo da dnevno mora unijeti od 82 do 109 grama proteina. Ovaj raspon pomaže optimizirati osjećaj sitosti, što može smanjiti ukupni unos kalorija i sačuvati mišićnu masu tijekom kalorijskog deficita", ističe on.

Međutim, količinski unos proteina nije jedino na što treba obratiti pozornost kod mršavljenja. White naglašava važnost održavanja uravnotežene prehrane, rasporeda obroka i odgovarajuće hidracije.

"Osigurajte dovoljan unos zdravih masti i ugljikohidrata za cjelokupnu prehrambenu ravnotežu. Visoki unos proteina zahtijeva dobru hidraciju, pa povećajte unos vode. Raspodjela obroka proteina tijekom dana može poboljšati sintezu mišića i utjecati na osjećaj sitosti. Nastojte neki izvor proteina uključiti u svaki obrok", zaključuje osobni trener.

Dakle, slušajte trenera ;)