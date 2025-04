Zašto je lakše skinuti višak kila kad je vani toplo?

Bez obzira na to želite li izgubiti nekoliko kilograma ili puno više, i na doba godine u kojem počinjete s treninzima, mršavljenje zahtijeva trud i dosljednost. Ako vam je cilj smršavjeti na zdrav način, a u posljednje vrijeme vam to ne polazi za rukom, osobne trenerice smatraju da je upravo proljeće odlično za dobar početak.

Prema osobnim trenericama, postoji nekoliko razloga zašto je lakše mršavjeti kad je vrijeme toplo i dani su duži. U nastavku donosimo razloge koje su naveli zašto je toplije vrijeme najbolje i najlakše za gubitak kilograma.

Imamo više energije - ako ste primijetili da imate više energije nego zimi, ne umišljate, obje stručnjakinje potvrđuju da za to postoji znanstveno objašnjenje. "Izloženost sunčevoj svjetlosti potiče proizvodnju vitamina D, koji je povezan s boljim metabolizmom i višom razinom energije", kaže Dalal. Graves dodaje da jutarnja izloženost suncu, primjerice tijekom jutarnje šetnje, pomaže u regulaciji cirkadijskog ritma. Kada je on uravnotežen, lakše je kvalitetno spavati noću. A kao što vjerojatno znate iz vlastitog iskustva, dobar san znači više energije i motivacije za tjelovježbu sljedeći dan.

Lakše je imati ili pronaći partnera za vježbanje - kada vani zatopli, lakše je motivirati se za trening ako znate da vas netko čeka. I Graves i Dalal ističu da su ljudi društveniji u toplijim mjesecima, što olakšava dogovor s prijateljem koji će vam biti podrška i motivacija. "Toplije vrijeme potiče više druženja i aktivnosti na otvorenom, smanjujući sklonost sjedilačkom načinu života", smatra Dalal. Graves dodaje da je sada idealno vrijeme da potražite grupne treninge u lokalnim parkovima ili trkačke klubove, često su besplatni i nude priliku za druženje.

Postoji više prilika za kretanje - osobna trenerica i dijetetičarka Tanvi Dalal ističe da je jedan od razloga zbog kojih je lakše mršavjeti u toplijem razdoblju godine upravo duljina dana. "To znači da imamo više prilika za kretanje, bilo da se radi o jutarnjoj šetnji, večernjoj vožnji biciklom ili treningu u parku", kaže ona za portal Parade. S njom se složila i osobna trenerica Emma Graves, koja dodaje da iako dan ne traje toliko dulje u satima, više sunčeve svjetlosti ljude psihološki potiče na aktivnost. "Kad dan dulje traje, mozak nam šalje poruku da još imamo vremena, bilo za vježbanje, druženje ili hobi", objašnjava ona.

Promjena apetita prema laganijoj hrani - zimi većina ljudi više žudi za teškom hranom, što više sira i ugljikohidrata, to bolje. No čim zatopli, stručnjakinje smatraju da se i apetit prirodno mijenja. "Kako temperature rastu, tijelo instinktivno teži lakšoj hrani s manje kalorija, što može pomoći u održavanju kalorijskog deficita. Probava stvara toplinu, pa nam ljeti tijelo malo smanji apetit kako bi se rashladilo. To utječe i na naše želje, više nam prijaju hladna pića, voće i salate koje se lakše probavljaju. Sve to može olakšati mršavljenje", objašnjava Graves za Parade.

Dakle, proljeće je tu, krenite!