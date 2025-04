Koliko bi trebalo vježbati na traci za trčanje?

Bilo da ste početnik koji se tek upušta u kardio treninge ili iskusni trkač, traka nudi brojne mogućnosti za skidanje viška kilograma.

No, ključ učinkovitog sagorijevanja masnoća nije samo u tome da stanete na traku i pomičete noge. "Važno je znati koliko dugo vježbati, kojim intenzitetom i kako uskladiti treninge za maksimalne rezultate", pojašnjava osobni trener Jarrod Nobbe za portal Eat This, Not That.

Što podrazumijeva sagorijevanje masnoća?

Sagorijevanje masnoća nastaje kada tijelo troši više kalorija nego što ih unosi, stvarajući kalorijski deficit. Tada počinje koristiti pohranjene masnoće kao izvor energije. Redoviti kardio treninzi, poput vježbanja na traci, mogu značajno ubrzati ovaj proces povećanjem broja kalorija koje potrošite tijekom svakog treninga.

Kardio vježbe, kao što su hodanje, lagano trčanje ili sprintanje na traci, poboljšavaju rad srca i pluća, dok istovremeno troše kalorije. "Ako se redovito provode, kardio treninzi jedan su od najučinkovitijih načina za smanjenje masnih naslaga", osobito ako ih kombinirate s pravilnom prehranom i treninzima snage, ističe trener.

Koliko dugo trebate vježbati na traci za sagorijevanje masnoća?

Nobbe pojašnjava da trajanje treninga na traci za gubitak masnoće ovisi o fizičkoj spremi i ciljevima svakog pojedinca. Međutim, kako bi bolje pojasnio, Nobbe je napravio podjele prema tri razine iskustva:

Početnici: Ako tek počinjete, vježbajte 20 do 30 minuta kardio treninga umjerenog intenziteta. Time ćete postupno graditi kondiciju i potaknuti sagorijevanje masnoća.

Srednje napredni: Ako ste već u formi, idealno trajanje je 30 do 45 minuta. Možete mijenjati brzinu i nagib kako biste trening učinili raznovrsnijim i izazovnijim.

Napredni: Iskusni korisnici mogu trenirati od 45 do 60 minuta, osobito ako uključuju viši intenzitet, poput trčanja ili hodanja uz veći nagib.

Također, Nobbe je izdvojio i ključne čimbenike koji utječu na trajanje treninga: