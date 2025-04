Imate li problema sa spavanjem?

Loš san nije samo svakodnevna nelagoda - dugoročno može ostaviti ozbiljne posljedice na mentalno i fizičko zdravlje.

Kada san postaje problem?

"Mnogi vjeruju da san mogu nadoknaditi tijekom vikenda, no kronični manjak sna dugoročno šteti organizmu", upozorava dr. Lee. Ističe kako postoji niz znakova koji mogu ukazivati na to da tijelo pati zbog nedostatka sna - i to u mjeri koja zahtijeva liječničku pomoć.

Nezgode i mikrospavanje - jedan od najopasnijih simptoma kroničnog umora su situacije poput mikrospavanja - neočekivanog drijemanja, hodanja u snu ili čak spavanja za volanom. Takvi incidenti zahtijevaju hitnu reakciju jer ugrožavaju zdravlje i sigurnost, kako pojedinca tako i ljudi oko njega.

Noćna buđenja i teškoće s uspavljivanjem - učestalo buđenje tijekom noći ili nesanica koja traje danima znak su za uzbunu. Prema riječima dr. Lee, takvi simptomi mogu biti povezani s anksioznošću, depresijom ili poremećajima poput nesanice, koji zahtijevaju stručnu pomoć.

Pogoršanje postojećih zdravstvenih stanja - dugotrajan manjak sna može pogoršati već postojeće zdravstvene probleme. "Loš san povećava rizik od razvoja kroničnih bolesti poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa, srčanih bolesti i pretilosti", navodi dr. Lee. Kod osoba koje već boluju od tih stanja, poboljšanje kvalitete sna može znatno olakšati kontrolu simptoma.

Problemi s koncentracijom i pamćenjem - "Ako tijekom dana osjećate tzv. moždanu maglu, imate problema s pamćenjem ili teško donosite odluke, moguće je da vaš mozak ne dobiva dovoljno dubokog sna", pojašnjava dr. Lee. Manjak sna usporava mentalne procese i otežava svakodnevno funkcioniranje.

Promjene raspoloženja - povećana razdražljivost, anksioznost ili osjećaj potištenosti također mogu biti povezani s lošim snom. Mozak koji ne odmara pravilno slabije regulira emocije, što često dovodi do naglih promjena raspoloženja i kroničnog stresa.

Stalni umor - kronični osjećaj iscrpljenosti, iako ste navodno "odspavali cijelu noć", može biti jasan pokazatelj da san nije bio kvalitetan. Umor koji traje danima, a ne prolazi ni uz odmor, često je povezan s poremećajima poput apneje ili narkolepsije.

Ako prepoznajete neke od navedenih simptoma, ne ignorirajte ih. Kvalitetan san nije luksuz, već nužnost za fizičko zdravlje, mentalnu stabilnost i svakodnevno funkcioniranje. U slučaju dugotrajnih poteškoća, stručnjaci savjetuju da se obratite svom liječniku kako bi se utvrdio uzrok i započelo odgovarajuće liječenje.