Koliko nam je potrebno sna?

San je potreban i zdrav, štoviše, može se slobodno reći da je zdrav san ključ dobrog i zdravog života. No, mi radimo upravo suprotno - sve moguće obaveze stavljamo na prvo mjesto, misleći da ćemo se već jednog dana naspavati... što često završi tragično.

Uz to, neki zbog svakodnevnog stresa pate i od insomnije koji stručnjaci često zovu i kriza spavanja, piše Independent.

Istraživanje je pokazalo kako se godišnje zbog problema sa spavanjem izgubi čak više od 604.000 radnih dana, odnosno oko 50 milijardi eura. U Americi su podaci još porazniji i pokazaju da se godišnje iz istog razloga izgubi 411 milijardi dolara.

Ali, koliko nam je zapravo sna potrebno?

Zna se za mnoge slučajeve ljudi zaposlenih na visokim pozicijama koji su potvrdili da najbolje funkcioniraju nakon samo nekoliko sati sna. Količina sna ovisi o mnogim stvarima, jedna od najvažnijih je naša dob.

>> Zdrav san se ne može nadoknaditi >>

U 2014. je objavljen i podatak kako 6 od 10 ljudi ima problema sa spavanjem.

Novorođenčadi je potrebno 16 do 18 sati sna, dvogodišnjacima 11 do 13 sati, dok do pete godine života spavamo prosječno 10 do 12 sati.

U tinejdžerskoj dobi trebali bismo spavati 8 do 10 sati tijekom noći, dok bismo nakon 20. godine života trebali spavati 7 do 9 sati.

Nakon što navršimo 65. godinu života dovoljno je tek 5 do 7 sati sna.

San je uvjetovan godinama života zbog kompleksnih promjena u mozgu koje su uzrokovane razvojem, školom ili poslom i drugim stvarima kojima se bavimo tijekom dana.

>> Zdrav san nas pomlađuje >>

Djeca spavaju puno zbog visoke razine hormona melatonina koji pogoduje snu.

Razina hormona se počinje smanjivati u tinejdžerskoj dobi i gotovo potpuno nestaje kada napunimo 70.

No, bez obzira na godine san je itekako potreban zbog dobrog zdravlja. Ukoliko sna manjka možemo oboliti od depresije, srčanih bolesti, dijabetesa i visokog krvnog tlaka.

Na poteškoće u spavanju utječe i činjenica da smo često pritisnuti vremenom, odnosno mislimo da moramo zaspati u točno određeno vrijeme a zapravo bi morali ići spavati kad nam se prispava, bez obzira koje je vrijeme.