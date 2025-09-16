Kako smršaviti odricanjem od pogrešnih navika

Stručnjakinja za mršavljenje dr. Sue Decotiis upozorava na dvije velike pogreške koje ljudi često čine kada žele smršavjeti i savjetuje da se odreknemo popularnih, ali pogrešnih navika.

Zašto neprestano grickanje može naštetiti

Prema riječima dr. Decotiis, jedna od najčešćih pogrešaka je stalno grickanje tijekom dana, iako ga mnogi stručnjaci preporučuju. Često se kao argument navodi istraživanje iz 2022. godine koje sugerira da ravnomjeran unos kalorija u pravilnim vremenskim razmacima može pomoći pri mršavljenju.

Ipak, dr. Decotiis ističe da prečesto konzumiranje hrane opterećuje inzulin, hormon koji, među ostalim, regulira metabolizam. "Čak i kad unosimo male količine hrane, inzulin mora neprestano raditi, a to može spriječiti njegovo djelovanje na sagorijevanje masti", pojasnila je.

Uz to, istraživanje iz 2023. pokazalo je da ljudi koji rade od kuće u prosjeku unesu 800 kalorija više dnevno i naprave oko 3500 koraka manje, što dodatno potiče potrebu za grickanjem.

Ako već posežete za međuobrokom, stručnjaci preporučuju da odaberete onaj bogat proteinima, jer takva hrana dulje održava osjećaj sitosti i pomaže očuvati mišićnu masu. Dr. Decotiis svojim pacijentima savjetuje dva glavna obroka dnevno, uz eventualno jedno planski odabrano grickanje.

Cijeđeni sokovi su skrivena kalorijska zamka

Još jedan često spominjani "zdrav" izbor koji može imati suprotan učinak je voćni sok. Iako se sokovi godinama promoviraju kao simbol zdravog načina života, dr. Decotiis upozorava da njihova svakodnevna konzumacija može pridonijeti debljanju.

"Voćni sokovi sadrže gotovo isključivo ugljikohidrate i vrlo malo proteina ili vlakana", kaže ona. Ako se konzumiraju redovito, mogu uzrokovati povećanje tjelesne mase. Istraživanja su pokazala da hladno prešani sokovi mogu biti jednako štetni kao i gazirana pića, jer tijelo metabolizira prirodni šećer iz voća na isti način kao i rafinirani šećer iz slatkih napitaka.

Problem s tekućim kalorijama jest taj što ne stvaraju osjećaj sitosti, pa ljudi nesvjesno pojedu više tijekom dana. Nutricionistica Rebecca Ditkoff objašnjava da konzumiranje cijelog voća ima znatno bolji učinak jer vlakna usporavaju probavu i dulje nas drže sitima.

Primjerice, čaša 100-postotnog soka od jabuke sadrži gotovo 30 grama šećera i nimalo vlakana, dok cijela jabuka ima upola manje šećera i tri do četiri grama vlakana.

Iako neke prehrambene navike djeluju zdravo, važno je preispitati koliko su doista korisne za mršavljenje. Umjesto čestih međuobroka i cijeđenih sokova, stručnjaci preporučuju jednostavniju strategiju: dva obroka dnevno, minimalno grickanja i unos cijelog voća umjesto sokova. Tako se održava ravnoteža inzulina, smanjuje nepotrebni unos kalorija i povećava vjerojatnost dugoročnog uspjeha.