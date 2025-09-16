Doručak kojeg se ne možete zasititi

Svi tražimo jednostavne i brze opcije koje se lako uklapaju u svakodnevicu, a jedna omiljena kombinacija ispunjava upravo te uvjete.

"Svi volimo jednostavne i brze opcije, a ja imam jednostavan doručak na koji se svakodnevno oslanjam i koji uvijek odradi posao", rekao je dr. Will Bulsiewicz u objavi na Instagramu.

Riječ je o smoothieju, koji dr. Bulsiewicz priprema sa svojom obitelji "svaki dan". Potrebna su samo četiri osnovna sastojka: svježe ili zamrznute borovnice, banane, sojino mlijeko i klice brokule. Sve što treba učiniti jest ubaciti sastojke u blender i izmiksati ih do kremaste teksture.

Gastroenterolog dodaje da se ovaj recept lako može i obogatiti. "To je doslovno sve što vam treba", objasnio je, ali predlaže i dodatke poput mljevenih lanenih sjemenki ili oraha, kako bi se unijele zdrave masnoće i dodatni nutrijenti. Ovakve prilagodbe pomažu da smoothie bude zasitan i prilagođen različitim potrebama tijekom jutra.

Osim što pruža hranjiv početak dana, ovaj obrok postao je i obiteljski ritual. "Smoothieji su nevjerojatan način da djeca unesu više svježeg voća i povrća", napisao je dr. Bulsiewicz te dodao: "Naša obitelj voli nazdraviti čašama smoothieja za stolom prije nego što započnemo dan".