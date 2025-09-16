Najbolja namirnica za prevenciju moždanog udara

Prehrana igra važnu ulogu u smanjenju rizika od moždanog udara, a upravo namirnice bogate hranjivim tvarima mogu donijeti veliku korist za zdravlje srca i krvnih žila.

Među mliječnim proizvodima koji bi mogli smanjiti rizik posebno se ističe jogurt. Redovita konzumacija ove namirnice može pomoći u snižavanju krvnog tlaka i poboljšanju funkcije krvnih žila, osobito kod osoba s hipertenzijom.

"Niži krvni tlak znači i manji rizik od moždanog udara, zbog čega je nutritivni paket mliječnih proizvoda, uključujući jogurt, prijatelj zdravlja srca", objašnjava dijetetičarka i nutricionistica Barbara Baron.

Osim probiotika, jogurt je bogat kalcijem, kalijem i proteinima

Jedan od razloga zašto jogurt može smanjiti rizik od moždanog udara jest njegov probiotički sadržaj. Probiotici podržavaju zdravu crijevnu mikrobiotu, a ravnoteža "dobrih" bakterija povezuje se s regulacijom krvnog tlaka i smanjenjem upala.

"Budući da jogurt sadrži dobre bakterije, njegova konzumacija može povećati broj probiotika, poboljšati mikrookoliš u crijevima i proizvesti niz blagotvornih učinaka na ljudski organizam, smanjujući tako šanse za moždani udar", kaže dijetetičarka i nutricionistica Reyna Franco.

Osim probiotika, jogurt je bogat kalcijem, kalijem i proteinima, hranjivim tvarima koje su ključne za regulaciju krvnog tlaka i održavanje zdrave tjelesne mase. "Protein pomaže da ostanemo siti tijekom obroka, što može smanjiti prejedanje i podržati zdravu tjelesnu težinu", napominje dijetetičarka i nutricionistica Megan Huff.

Time jogurt postaje jednostavan i učinkovit način za podršku zdravlju srca i smanjenje rizika od moždanog udara.