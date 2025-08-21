10 odredišta koja olakšavaju putovanje na održiv način u 2025. godini

U 2025. godini 90 % hrvatskih putnika izrazilo je želju za održivijim izborima povezanim s putovanjima, a njih 47 % aktivno mijenja svoje navike kako bi to i ostvarilo, navodi se u Booking.com-ovu Izvješću o održivosti i putovanjima za 2025.*. Održivo putovanje više nije samo trend, mnogima je to sve veći prioritet. S porastom svijesti o utjecaju putovanja na okoliš sve se više odredišta trudi ponuditi iskustva koja su nezaboravna, ali i u kojima će svi moći uživati i u godinama koje dolaze. Kako bi obilježio svoje godišnje istraživanje, Booking.com je sastavio popis globalnih odredišta**, od prekrasnih obala Ženevskog jezera do energične atmosfere Ankare, koja nude niz smještajnih objekata s renomiranim certifikatima trećih strana o održivosti.



Winnipeg, Kanada

Winnipeg, smješten u srcu Kanade i poznat po prirodnim ljepotama, bogatoj autohtonoj baštini i živopisnoj umjetničkoj sceni, grad je koji bi se svakome trebao naći na popisu. Ljubitelji umjetnosti i povijesti mogu uroniti u impresivne zbirke galerije Winnipeg Art Gallery - Qaumajuq i svjetski poznatog muzeja posvećenog ljudskim pravima, Canadian Museum for Human Rights, dok ljubitelji aktivnosti na otvorenom mogu na najdužoj zaleđenoj stazi na svijetu duž rijeka Assiniboine i Red birati između vožnje kajakom ljeti ili klizanja zimi. Posjetitelji mogu uživati u vođenom obilasku grada kao interaktivnom načinu da saznaju više o svom odredištu, pri čemu će istražiti legendarne znamenitosti kao što je The Forks na mjestu gdje se spajaju rijeke Red i Assiniboine, ili šetati povijesnom četvrti Saint Boniface, u kojoj se govori francuski. Ljubitelje prirode čeka poslastica jer je u autohtonom parku Prairie Garden moguće vidjeti više od 150 biljnih vrsta, dok Assiniboine Park nudi opuštajući bijeg u prirodu u svojim prekrasno i promišljeno uređenim vrtovima.

Gdje boraviti: Fort Garry Hotel u Winnipegu povijesna je znamenitost u kojoj se rana tradicionalna elegancija 20. stoljeća spaja s modernom održivošću. Gosti mogu uživati u luksuznom smještaju, spa centru s punom uslugom i restoranu Oval Room Brasserie. Ova nacionalna povijesna znamenitost čuva svoj šarm i usvaja prakse koje obuhvaćaju restauraciju izvornih materijala i podršku lokalnim dobavljačima, što joj je pomoglo pri stjecanju certifikata o održivosti „Green Key Global Eco-Rating".

Den Haag, Nizozemska

Ne smijete propustiti privlačni grad Den Haag (na engleskom Haag), dom nizozemske vlade i kraljevske obitelji, poznat po svojoj bogatoj povijesti, međunarodnom značaju i predanosti održivosti. U Nizozemskoj je biciklizam više od pukog načina kretanja; to je način života. Posjetitelji mogu poći na vođeni biciklistički obilazak i uživati u slikovitim ulicama i zelenim površinama kao što je Zuiderpark, koji pruža gostoprimstvo vrtovima za koje se brine zajednica i promiče bioraznolikost. Den Haag ima vrlo živu lokalnu gastronomsku scenu s brojnim restoranima koji nabavljaju organske, lokalno uzgojene sastojke. Morate probati lokalnu deliciju - nizozemsku haringu. Grad je ujedno raj za ljubitelje plaža jer Scheveningen nudi široke, zlatne obale samo nekoliko minuta od centra grada. Provedite dan upijajući sunce, šećući živahnom avenijom ili uživajući u svježim plodovima mora u kafiću na plaži. Od istraživanja kompleksa Binnenhof i proučavanja kultnih djela Johannesa Vermeera u muzeju Mauritshuis, do opuštanja na obalama Sjevernog mora posjetitelji mogu uživati u održivom, ali energičnom gradu koji objedinjuje urbani život i prirodu.

Gdje boraviti: De Plesman je luksuzan i elegantan hotel u Den Haagu, smješten u povijesnom bivšem sjedištu KLM-a. Obnovljena zgrada iz 1939. nagrađena certifikatom o održivosti Green Key (FEE), spaja izvorne arhitektonske elemente s modernim dizajnom i nudi elegantne sobe, potpuno opremljene apartmane i jedinstvene prostore za organiziranje događanja. Gosti mogu uživati u baru Albert Bar & Lounge, restoranu Suus, teretani i kinu, a sve to u okviru hotela koji čuva svoju baštinu zrakoplovstva uz prihvaćanje suvremene udobnosti i održivosti.

Hamburg, Njemačka

Hamburg je lučki grad koji objedinjuje urbane inovacije s predanošću održivosti. S velikim izborom parkova, zelenim krovovima i inicijativama koje obuhvaćaju zone niskih emisija u kojima je pristup vozilima ograničen te mnoštvom biciklističkih staza, ovo je odlično odredište za odmor u gradu. Hamburška četvrt HafenCity, jedan od najvećih projekata urbane preobrazbe u Europi, pretvorila je bivšu luku u dinamičnu četvrt trendovskih kafića, suvremene arhitekture i kulturnih prostora kao što je plato Marco Polo Terraces, odličan primjer održivog življenja. Posjetitelji mogu istražiti čuvenu koncertnu dvoranu Elbphilharmonie, opustiti se duž slikovitih šetnica ili posjetiti International Maritime Museum kako bi saznali više o povijesti Hamburga na vodi. Za jedinstvenu perspektivu grada putnici mogu poći na jedrenje jezerom Hamburg Outer Alster i uživati u panoramskom pogledu na grad.

Gdje boraviti: The Clipper Boardinghouse nudi elegantne, prostrane apartmane u srcu portugalske četvrti Hamburga, samo nekoliko minuta hoda od luke i centra grada, a gostima omogućuje da uživaju u jednostavnom pješačkom pristupu glavnim hamburškim atrakcijama, restoranima i trgovinama. Ovaj aparthotel s certifikatom GreenSign prilagođen je i kratkim i dugim boravcima. Apartmani raspolažu modernim sadržajima, uključujući čajne kuhinje i udobne dnevne boravke, te putnicima pružaju iskustvo kao kod kuće.

Ankara, Turska

Ankara, glavni grad Turske, smješten u središnjem dijelu zemlje, korača ususret održivosti čuvajući svoju bogatu povijest i kulturnu baštinu. Posjetitelji mogu lutati šarmantnim ulicama četvrti Hamamönü, gdje tradicionalne otomanske kuće i ugodni kafići stvaraju nostalgičnu atmosferu, ili istraživati užurbane bazare u potrazi za autentičnim rahat-lokumom. Zeleni prostori Ankare, kao što su Gençlik Parkı i Seğmenler Parkı, posjetiteljima nude osvježavajući bijeg od gradske vreve. Sustav javnog prijevoza, koji obuhvaća razgranatu mrežu podzemne željeznice i električne autobuse, podržava putovanje uz nisku razinu emisija, što olakšava održivo istraživanje znamenitosti poput povijesnog Muzeja anatolskih civilizacija. Oni koji žele informativnije iskustvo mogu pak poći na privatni obilazak kompleksa Anıtkabir i drugih najvećih znamenitosti te se udubiti u povijest Ankare. Bilo da otkrivaju živahne bazare, kušaju lokalnu kuhinju i tursku kavu, posjećuju muzeje ili uživaju u njegovim ekološkim inicijativama, putnici mogu doživjeti ovaj dinamični grad uz manji utjecaj na okoliš.

Gdje boraviti: Divan Ankara, moderan i udoban hotel u srcu Ankare, diči se dvama certifikatima o održivosti, Green Key (FEE) i Türkiye Sustainable Tourism Program. Hotel nudi suvremene sadržaje, prostrane sobe, spa centar s punom uslugom, fitness centar i izvrsne restorane u sklopu objekta. Vrhunska lokacija znači da vas samo par minuta hoda dijeli od kulturnih i poslovnih središta Ankare, što ovaj hotel čini odličnim izborom i za turiste i za poslovne putnike.

Ženeva, Švicarska

Kao globalni lider u inicijativama za održivost, prekrasna Ženeva, smještena na južnom kraju Ženevskog jezera, mjesto je na kojem održivost i profinjenost idu ruku pod ruku. Grad nudi niz atrakcija među kojima se ističu Palais des Nations, veličanstvena arhitektonska znamenitost i ključno središte međunarodne diplomacije, slavni cvjetni sat i užurbani Place Bourg-de-four, nakon kojih je moguće povući se u mir jednog od brojnih zelenih prostora kao što su Parc des Bastions i Parc La Bâtie. Za one koji traže nešto malo slađe na rasporedu je možda obilazak s degustacijom čokolade i posjet starom gradu. Lako je kretati se gradom jer posjetitelji koji borave u lokalnim smještajnim objektima za vrijeme boravka mogu besplatno koristiti javni prijevoz! A za bijeg iz grada putnici mogu poći na jednodnevni izlet kako bi otkrili šarm švicarske rivijere. Uz slikovitu vožnju kroz vinograde Lavaux pod zaštitom UNESCO-a, posjet Chaplinovu svijetu i prvoklasno krstarenje parobrodom do dvorca Chillon, to će biti nezaboravno putovanje zadivljujućim krajolicima!

Gdje boraviti: Adina Apartment Hotel Geneva s certifikatom o održivosti Green Key (FEE) savršen je i za kratke i za duge boravke. Hotel nudi prostrane apartmane s kuhinjskim sadržajima, što ga čini praktičnim i fleksibilnim izborom. Gosti mogu uživati u suvremenim sadržajima, uključujući fitness centar, unutarnji bazen i restoran koji poslužuje jela domaće kuhinje. Lokacija objekta u četvrti Les Avanchets olakšava dolazak do glavnih atrakcija Ženeve, a dostupno je i parkiralište i električno punjenje u sklopu objekta.

Aarhus, Danska

Aarhus, dinamičan grad koji je drugi po veličini u Danskoj, bez napora spaja bogatu vikinšku povijest s vrhunskim dizajnom, bogatom kulturnom scenom i jedinstvenom energijom koja oslikava duh suvremene Danske. U atrakcije koje se ne smiju propustiti ubrajaju se Muzej umjetnosti ARoS s čuvenom panoramom duge, muzej na otvorenom Den Gamle By te futuristička knjižnica i kulturni centar DOKK1. Za uzvišenu, jedinstvenu perspektivu grada posjetitelji se mogu odlučiti za obilazak koji obuhvaća uličnu umjetnost i krovove kako bi istražili prekrasna umjetnička djela koja grad nudi. Lokalne tržnice, kao što je Ingerslevs Boulevard, i restorani nude organske proizvode, stoga ne smijete propustiti priliku da probate smørrebrød, poznati danski sendvič od samo jedne kriške kruha prekrivene svježim namirnicama lokalnog porijekla. Putnici mogu posjetiti i slavnu luku te besplatno posuditi kajak kako bi istražili luku s mora čuvajući njegovu čistoću.

Gdje boraviti: Wakeup Aarhus moderan je i ekonomičan hotel u srcu Aarhusa. Kao nositelj certifikata o održivosti Green Key (FEE) hotel naglašava minimalistički dizajn uz očuvanje visoke kvalitete svojih klimatiziranih soba, a sve to uz sadržaje koji su vam potrebni za opuštajući boravak. Idealna lokacija nasuprot trgovačkog centra Bruun's Galleri i samo nekoliko minuta hoda od glavnog kolodvora u Aarhusu čini istraživanje grada praktičnim. A onima koji bi okolicu radije obilazili na dva kotača hotel nudi i najam bicikala u sklopu objekta.

Puebla, Meksiko

Puebla, smještena tek nešto više od jednog sata vožnje od Mexico Cityja, poznata je po svojoj kulinarskoj povijesti, kolonijalnoj arhitekturi i keramici. Grad dobiva sve više priznanja zbog svoje sve veće predanosti održivosti. Posjetitelji mogu istraživati živahne i energične šarene ulice povijesne jezgre te se neizostavno zaustaviti u katedrali Puebla, zadivljujućem primjeru barokne arhitekture i mjestu s UNESCO-ova popisa svjetske baštine. Puebla je raj za sladokusce i mjesto na kojem je nastao mole poblano, bogat i aromatičan umak od čokolade i čilija. Kako bi doživjeli gastronomska čudesa grada, posjetitelji mogu poći na gastronomski obilazak grada i uživati u autentičnom iskustvu. Raspoloženi ste za malo aktivnosti nakon tolike hrane? Zaputite se u Parque Ecológico de Puebla, jedan od najvećih zelenih prostora u gradu, koji se prostire na 58 hektara - pravo prirodno utočište u srcu urbanog krajolika. U parku postoje pješačke i biciklističke staze, područja za piknik i bujni vrtovi koji su dom raznolikim biljnim vrstama i malim divljim životinjama. Za pogled na grad iz ptičje perspektive ukrcajte se na golemi panoramski kotač Star of Puebla ili se zaputite na veliku piramidu Cholula, koja nudi intrigantan pogled u drevnu prošlost Meksika.

Gdje boraviti: City Express by Marriott Puebla Centro, koji se odlikuje izvrsnom lokacijom i suvremenim sadržajima, udaljen je samo nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre. Hotel ima certifikat o održivosti LEED te nudi prostrane sobe, televizore i vlastite kupaonice. Gosti mogu uživati i u besplatnoj bežičnoj mreži, fitness centru i besplatnoj usluzi prijevoza u krugu od 10 kilometara.

Newcastle, Ujedinjeno Kraljevstvo

Newcastle upon Tyne, poznat po čuvenim znamenitostima kao što su Tyne Bridge i industrijska baština, također čini velike korake ka prihvaćanju zelenije budućnosti. Gostima se nudi obilje aktivnosti: mogu posjetiti popularna mjesta kao što su Newcastle Castle, srednjovjekovna utvrda koja nudi uvid u povijest Newcastlea, te Sage Gateshead, upečatljiva suvremena koncertna dvorana na obali rijeke, dom glazbenih izvedbi svjetske klase poznat po jedinstvenoj arhitekturi. Gosti se mogu odvažiti na putovanje kroz mračnu prošlost Newcastlea na ovoj pješačkoj turi posvećenoj stvarnim zločinima te istražiti skrivene ulice grada i saznati više o nekim od najzloglasnijih mjesta zločina u tom području. Putovanje u grad ne bi bilo potpuno bez posjeta ulici Grey Street, jednoj od najpoznatijih točaka grada. Ona je dom kazališta Theatre Royal i širokog spektra restorana koji daju prednost lokalnim namirnicama, kao i barova, kafića, galerija i neovisnih trgovina. Ova ulica puna predivne georgijanske arhitekture nudi pravi okus jedinstvenog britanskog šarma Newcastlea.

Gdje boraviti: Smješten u bivšem skladištu uz Quayside, Malmaison Newcastle nudi moderne sobe u stilu butik hotela, koje se odlikuju šik industrijskim dizajnom. Hotel je za svoj trud u pogledu održivosti dobio priznanje u vidu certifikata Green Tourism, a njegovi gosti mogu uživati u nizu visokokvalitetnih sadržaja, uključujući hotelski restoran koji nudi svježe namirnice i podržava regionalne poljoprivrednike. Lokacija u centru grada čini ga idealnom bazom za istraživanje znamenitosti, glasovitog noćnog života i kulturnih središta Newcastlea.

Seul, Južna Koreja

Seul, dinamična prijestolnica Južne Koreje, spoj je drevnih tradicija i modernih inovacija. Od neonski osvijetljenih ulica Gangnama za vrhunsku modu i trendovski noćni život do spokojnih hramova i palača, ovaj grad definitivno odiše notom impresivnosti. Dok K-pop dobiva na popularnosti na globalnoj razini, posjetitelji se mogu prepustiti energičnoj južnokorejskoj pop-kulturi tako što će se uključiti u lekciju iz K-pop plesa u živoj seulskoj četvrti Gangnam. Vođeni obilazak drugi je izvrstan način da vidite grad okom njegovih stanovnika i posjetite vrhunske atrakcije poput prekrasne nekadašnje kraljevske palače, palače Gyeongbokgung ili Nacionalnog muzeja naroda, koji dočarava povijest tradicionalnog života Korejaca. Putnici koji žele sa sobom ponijeti neke novostečene vještine i znanja mogu naučiti kuhati i kupovati poput starosjedilaca uz ovu kulinarsku lekciju i autentični obilazak tržnice. Za dašak suvremene kulture Seula posjetite Hongdae, trendovsku četvrt poznatu po živoj umjetničkoj sceni, eklektičnim kafićima i energičnom noćnom životu, što je čini idealnim mjestom za turiste željne glazbe, mode i kreativnosti.

Gdje boraviti: Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences nudi luksuzno iskustvo s 5 zvjezdica u srcu Seula. Hotel je smješten u blizini jezera Seokchon te gostima pruža divan pogled na grad i jezero iz elegantno dizajniranih soba. Gosti mogu birati između dva restorana u sklopu objekta i uživati u spa sadržajima, bazenu i dobro održavanom klupskom prostoru. Odlična lokacija nasuprot trgovačkog centra Lotte World Mall omogućuje jednostavan pristup mjestima za kupovinu i razonodu. Hotel posjeduje certifikat Green Key (FEE) te se diči svojom predanošću održivosti kroz primjenu praksi kao što su eliminacija plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i nabava sastojaka s lokalnih organskih farmi.

Roanoke, SAD

Ušuškan u planine Blue Ridge u Virginiji, Roanoke je odredište koje obično ostaje ispod radara, ali čini impresivne korake u pogledu održivosti te istodobno nudi i avanture na otvorenom i šarm malog grada. Posjetitelji se mogu prepustiti lokalnoj kulturi uz obilazak grada posvećen hrani, povijesti i kulturi te iskusiti i doživljaj „potpunih ulica", koncepta u kojem se ulice projektiraju na način kojim se ostavlja mjesta za sve korisnike; vozila, bicikle, skutere i pješake. Možda ste skloniji nečemu snažnije ukorijenjenom u prirodi? U tom bi slučaju samostalni obilazak kompleksa Blue Ridge Parkway mogao biti prava stvar i prilika za uživanje u spokojnim jezerima i slikovitim stazama. U centru grada posjetitelji će naći sve bogatiju gastronomsku scenu s brojnim restoranima koji hranu donose na stolove izravno od proizvođača, lokalnim zanatskim pivovarama i kulturnim atrakcijama poput muzeja Taubman Museum of Art i Virginia Museum of Transportation. Ovaj skriveni dragulj ima ponešto za svakoga!

Gdje boraviti: Hotel Roanoke & Conference Center, Curio Collection by Hilton, koji se može pohvaliti s tri certifikata održivosti te se nalazi na odličnoj lokaciji u Roanokeu u blizini najvećih atrakcija kao što su Science Museum i Virginia Museum of Transportation, pogodan je za obitelji i nudi niz aktivnosti. Gosti mogu uživati u raznovrsnoj gastronomskoj ponudi, opustiti se i napuniti baterije u fitness centru, uživati u spa uslugama ili posjetiti raj za njegu stopala uz primjenu soli.