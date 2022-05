Kako hodati da skinete kile

Ako definitivno ne možete smisliti teretane i slična mjesta, jedino što vam preostaje je - hodanje. No, ne baš onako, kao da ste krenuli u šetnju s frendom ili psom, nego ozbiljno hodanje koje skida kilograme.

Osobna trenerica Carla Birnberg izdvojila je dva treninga hodanja koji učinkovito pomažu od skidanja kilograma.

Na brdovitom terenu - jedna od stvari koje volimo napraviti je lagano planinarenje, no i to treba napraviti na pravilan način. Znači, pronađite stazu u svojoj okolini, a li kraj koje postoji brdo ili uzbrdica.

Evo kako trening treba izgledati:

0-5 minuta: Počnite se kretatii malom do umjerenom brzinom po ravnom. Na kraju ovih pet minuta tjelesna temperatura vam se trebala podići malo.

5-25 minuta: Krenite hodati uzbrdo umjerenim tempom. Također biste se trebali osjećati kao da biste mogli pričati s nekime, ali biti dovoljno zapuhani da ne biste mogli pjevati.

25-30 minuta: Trening završite povratkom na ravnu površinu. Hodajte do 30. minute kako biste se ohladili.

Na ravnoj površini - ako vam je u blizini neki nasip, šuma i slično (Maksimir, recimo) i to je sasvim OK. Dakle, ađite ravan put u svom susjedstvu i rezervirajte pola sata svog vremena za hodanje.

Ovako trening treba izgledati:

0-5 minuta: Ne morate se još koncentrirati na ubrzanje pulsa. Krenite polako, i uzmite trenutak da sami sebi kažete kako se ponosni što ste obuli tenisice i krenuli.

5-25 minuta: Hodajte ubrzano i umjerenim intenzitetom. Trebate imati osjećaj kao da vam je pomalo teško, kao da biste i dalje mogli pričati s nekime, ali da ste dovoljno zapuhani da ne biste mogli pjevati.

25-30 minuta: Polako krenute usporavati kako bi i vaš pusl usporio do kraja šetnje.

Vic je u tome da to možete raditi svaki dan... zapravo, trebali bi obavezno... pa ako to radite kako treba, škembica odlazi u povijest. Nije li to odlično! ;)