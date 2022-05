Popularna dijeta koja to zapravo nije

Borba s kilograma ne prestaje - sve je više pretilih, a istovremeno je sve više onih koji skaču s dijete na dijetu kao da su to bomboni... i, naravno, i dalje nisu skinuli ni kilu...

Naravno, uz to ima toliko dijeta koje su "genijalne", "savršene" i "rade bez problema" da je stvarno čudno da svi nismo visoki, lijepi, plavi i mršavi... zato što zapravo nismo.

E sad, kad se uključi znanost, najednom velik broj tih dijeta postane zapravo - ništa. Jedna od njih je i periodično gladovanje iliti intermittent fasting, "dijeta" koja vas tjera da jedete u samo određeni dio dana.... i pritom vam ne radi ama baš ništa, pokazalo je istraživanje.

U istraživanju je sudjelovalo 139 pretilih pacijenata i imali su strogo određen režim prehrane. Jedna je grupa obuhvatila ljude koji su smjeli jesti samo u točno određeno vrijeme, i to od 8 ujutro do 16 sati, dok je druga grupa mogla jesti u bilo koje vrijeme, no imali su ograničenje pri unosu kalorija.

Kroz godinu dana obje grupe su se morale pridržavati ograničenja unosa kalorija koje je za muškarce bilo od 1.500 do 1.800 kalorija dnevno, a za žene od 1.200 do 1.500 kalorija dnevno.

118 od 139 sudionika stiglo je do kraja tog jednogodišnjeg režima. Gubitak kilograma u grupi s vremenskim ograničenjem u prosjeku je bio 8 kilograma, a u grupi koja je imala samo ograničenje dnevnih kalorija 6,3 kilograma. No, analizirali su se i rezultati opsega struka, BMI-ja, tjelesne masnoće, krvnog tlaka te neki rizični faktori.

Pokazalo se da u grupi koja je imala vremensko ograničenje, nije bilo nikakvog snažnijeg učinka na gubitak kilograma, tjelesne masnoće i rizične faktore.

Također, nije bilo značajnih razlika među grupama kad se u obzir uzme broj neočekivanih medicinskih problema koji su se dogodili tijekom istraživanja.

Ova studija potvrđuje jednu raniju u kojoj su u kliničkom istraživanju uključili 116 odraslih koji su patili od pretilosti. Istraživanje je pokazalo da kod periodičnog gladovanja dolazi do vrlo blagog smanjenja kilograma, u prosjeku 1,17 posto. To se nije puno razlikovalo od kontrolne grupe u kojoj su u prosjeku izgubili 0,75 posto težine, prenosi Eat This.