Kad bi zapravo trebali jesti?

Doručak je važan obrok, tu nema spora, no nije samo on najvažniji tijekom dana. Neki ljudi jednostavno ne mogu jesti rano, ma koliko to kao trebali... no, tijekom jutra bi se trebali najesti iz jednostavnog razloga.

Naime, unos kalorija ranije tijekom dana dovodi do znatno manje gladi. Ispitanici čiji su jutarnji obroci bili obilniji imali su manji apetit i osjećaj gladi.

Autori studije smatraju da bi to mogao biti razlog zašto jutarnji obroci i promjene u ponašanju koje proizlaze iz toga, poput nižeg unosa kalorija, mogu objasniti zašto dijete koje uključuju doručak imaju koristi.

Rezultati studije sugeriraju da kasnije jedenje može dovesti do "povećanja gladi, utječe na hormone i također mijenja ekspresiju gena, posebno u smislu metabolizma masti s tendencijom manje razgradnje masti i većeg taloženja masti", rekao je liječnik Bhanu Kolla, profesor psihijatrije i psihologije na Mayo Clinic College of Medicine, koji nije bio uključen u studiju.