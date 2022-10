Pogrešni savjeti za mršavljenje

Tajna zdravog mršavljenja ne bi smjela biti slijepo pridržavanje svih savjeta i pravila koje ste čuli, a ovo su neki koje definitivno ne biste trebali slijediti.

Fokusirajte se na kardio vježbe - kardio vježbe poznate su po tome što učinkovito smanjuju razinu stresa i imaju niz koristi za vaše srce, kao i za vaše cjelokupno zdravlje. Međutim, prema novijim istraživanjima, kardio ne mora biti nužno najbolja strategija za mršavljenje. Učinkovitost ovih vježbi ovisit će o pojedincu, pa tako neki ljudi gube na težini, dok drugima to ne ide od ruke. Mnogi treneri slažu se da je za najbolje rezultate idealno kombinirati treninge snage i trčanje, hodanje i slične aktivnosti.

Izbjegavajte sve masti - prekomjeran unos masnoća jedan je od glavnih uzroka debljanja, ali to ne znači da biste trebali izbjegavati svu masnu hranu jer vam to, kažu nutricionisti, neće pomoći da brže smršavite. Umjesto toga fokusirajte se na hranu koja sadrži takozvane zdrave masti, poput orašastih plodova, maslinovog ulja, sjemenki te ribe, jer one pomažu vašem tijelu da apsorbira važne nutrijente.

Neke se hrane morate potpuno odreći - iako je neke nezdrave namirnice najbolje izbjegavati, to ne znači da ih uopće ne smijete jesti. Najvažnija stvar kod mršavljenja su navike, pa tako nutricionisti kažu da slobodno jedete baš sve ako pritom ne pretjerujete. Ako volite čips, to ne znači da jednom mjesečno ne smijete pojesti nekoliko komadića. Potpunim odricanjem od nezdrave hrane vaše će tijelo samo još više žudjeti za njom.

Nemojte brzo smršavjeti - iako se nerijetko preporučuje postepeno gubljenje težine, najnovija istraživanja pokazuju da brži gubitak težine na početku ni na koji način ne povećava rizik od ponovnog dobivanja na težini. Štoviše, čini se da je brzo mršavljenje korisno za dugoročno mršavljenje. Studija je pokazala da su ljudi koji su brzo smršavjeli tijekom prvog mjeseca dijete imali pet puta veću vjerojatnost da će izgubiti 10 posto svoje tjelesne težine u roku od 18 mjeseci, u usporedbi s onima koji su sporije gubili težinu.

Uvijek jedite doručak, čak i kad niste gladni - često možemo čuti da je preskakanje doručka jedna od najvećih pogrešaka prilikom mršavljenja. Međutim, doručak nije striktno potreban za zdravo mršavljenje, kažu stručnjaci. U istraživanju provedenom na ovu temu pokazalo se da preskakanje doručka može rezultirati skidanjem kilograma, a važno je jedino da ne prijeđe u naviku. Ljudi koji su preskočili doručak unijeli su 144 kalorije više za ručak u usporedbi s onima koji su doručkovali, ali unatoč tome njihov ukupni unos kalorija bio je manji za 408.