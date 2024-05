Jeste li sigurni da nemate ADHD?

ADHD, ili poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, često ostaje neliječen. Iako se procjenjuje da ga ima otprilike deset milijuna ljudi samo u SAD-u, tek se jedna od deset osoba liječi. Mnoge odrasle osobe s ADHD-om imaju uspješne karijere, ali stanje može stvoriti izazove na poslu. Impulzivnost, hiperaktivnost i nepažnja najčešća su obilježja ADHD-a, iako simptomi variraju.

"Svaka osoba s ADHD-om je jedinstvena, a simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe. Iako jedna osoba s ovim stanjem možda neće uživati ili napredovati u jednoj vrsti karijere zbog svojih simptoma, druga bi mogla uspjeti na istoj poziciji", rekao je socijalni radnik Sean Abraham za BuzzFeed.

U nastavku su navedene osobine ličnosti i radne navike koje se obično povezuju s ADHD-om, prema doktorima.

Odgađanje do zadnje minute - "Odgađanje do zadnje minute može se pripisati poteškoćama s izvršnim funkcioniranjem i pravodobnim strukturiranjem zadataka. Za zaposlenike s ADHD-om, nemogućnost poštivanja rokova često može biti posljedica tjeskobe", tvrdi profesor psihijatrije Deepti Anbarasan.

Potreba da sve bude savršeno - ljudi koji imaju ADHD lako se mogu zamijeniti za zaposlenike s tendencijama perfekcionizma. "ADHD utječe na dio mozga koji kontrolira kako usmjeravate svoju pozornost. Kod ljudi s ADHD-om, to kontrolno područje ne radi ispravno. Stoga se doista ne mogu usredotočiti na ono što trebaju učiniti", objasnila je psihologinja Dede O'Shea.

Slanje e-mailova punih pogrešaka - osobe s ADHD-om mogu imati problema s fokusiranjem i skloni su žurbi. Zbog toga često ne mogu kontrolirati pozornost koja im je potrebna da pročitaju i obrade sve informacije koje su pred njima. "Njihovim je mozgovima teško ostati stimuliranim dovoljno dugo da rade takve posebno zamorne, dosadnije zadatke, poput čitanja e-mailova i pregledavanja papirologije. Mozgu osobe s ADHD-om treba puno stimulacije", navela je O'Shea.

Stalno kašnjenje na sastanke i posao - osobe s ADHD-om mogu imati problema s dolaskom na vrijeme na sastanke i na posao, unatoč svim naporima. Jednostavno im je teško poštivati rokove jer ne mogu procijeniti koliko im vremena treba da stignu do mjesta na koje žele ići.

Teškoće pri provođenju kreativnih ideja - osobe s ADHD-om obično nalaze kreativna rješenja za probleme, ali zbog oslabljenog izvršnog funkcioniranja mogu imati problema s provođenjem istih.

Teškoće u funkcioniranju u stresnim situacijama - prema O'Shea, prefrontalni korteks mozga kontrolira pažnju i emocionalne reakcije, a kod osoba s ADHD-om, to područje može biti nerazvijeno. "Kada ne mogu kontrolirati sve te različite misli, sve te različite emocije koje se događaju u stresnim situacijama, može doći do disregulacije, neke vrste mentalnog sloma. Kod nekih će se to očitovati u obliku ispada, emotivnih reakcija i razdražljivosti", tvrdi O'Shea.

Tako da, pogledajte još jednom te simptome...