Samhain i njegova veza s Halloweenom

Samhain je drevni keltski festival koji se obilježavao na prijelazu iz listopada u studeni, a označavao je završetak žetvene sezone i početak zime. Ime „Samhain" potječe iz staroirskog jezika i znači „kraj ljeta". Za Kelte, koji su živjeli na području današnje Irske, Škotske i dijelova Francuske, ovo je bio jedan od najvažnijih blagdana u godini. Samhain nije bio samo poljoprivredni događaj, već i duboko duhovni trenutak - vrijeme kada se vjerovalo da se svijet živih i svijet mrtvih isprepliću.

Prema keltskoj tradiciji, tijekom noći Samhaina granica između tih dvaju svjetova postajala je tanka, dopuštajući duhovima predaka da posjete svoje obitelji, ali i zlonamjernim bićima da lutaju zemljom. Kako bi se zaštitili, ljudi su palili velike vatre na brdima, nosili maske i kostime te ostavljali hranu i darove duhovima, nadajući se da će ih time umiriti. Ovi običaji predstavljaju korijene mnogih današnjih tradicija vezanih uz Noć vještica.

Dolaskom kršćanstva u keltske krajeve, Crkva je pokušala preoblikovati poganske blagdane u kršćanske svetkovine. Tako je u 8. stoljeću papa Grgur III. proglasio 1. studenoga blagdanom Svih svetih (All Hallows' Day), dok se večer prije počela nazivati All Hallows' Eve - što se s vremenom skratilo u Halloween. Na taj je način staro pogansko slavlje Samhaina dobilo novi, kršćanski okvir, no mnogi su se izvorni običaji zadržali.

Mnogi simboli Halloweena, poput bundeva izdubljenih u zastrašujuća lica, također imaju svoje korijene u keltskoj tradiciji. U Irskoj su se nekoć izdubljene repe koristile kao svjetiljke koje su trebale otjerati zle duhove. Kada su irski imigranti došli u Sjedinjene Američke Države, zamijenili su repu dostupnijom bundevom, stvarajući tako prepoznatljivu „Jack-o'-lantern".

Danas se Halloween najčešće povezuje sa zabavom, kostimima, slatkišima i ukrasima, ali njegovo podrijetlo ostaje duboko ukorijenjeno u drevnim običajima i vjerovanjima o životu, smrti i prirodnim ciklusima. Samhain nas podsjeća da su naši preci promatrali prirodu i godišnja doba s poštovanjem te vjerovali da je kraj svake sezone istodobno i početak nečeg novog.

U suvremenom svijetu mnogi neopogani i wiccani i dalje obilježavaju Samhain kao duhovni praznik, odajući počast precima i promišljajući o prolaznosti života. Na taj način, veza između Samhaina i Halloweena nije samo povijesna, nego i živa tradicija koja spaja staro i novo, sveto i svjetovno, prošlost i sadašnjost.