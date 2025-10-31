Savršeno izrezbarite bundevu za Noć vještica

Rezbarenje bundeva može vam se činiti barbarskim ili konzumerističkim običajem koji nam je umjetno naturen, no svejedno ima puno toga dobroga u rezbarenju bundeva za Noć vještica.

Osim kreativnosti koju trebate pokazati, tu je i vrijeme koje provodite s obitelji rezbareći bundeve, pa evo nekoliko naputaka kako to napraviti jako dobro.

Za početak, kupite bundevu ujednačenog oblika koja će dobro stajati samostalno na stolu, bez podupirača, a pripazite i na izbočenja i oštećenja. Naravno, takve su jeftinije, no onda već morate imati dobru ideju kako ćete je ukrasiti.

Vrh bundeve odrežite pažljivo, po mogućnosti nazubljeno kako bi se kapica mogla lijepo vratiti na mjesto i lako dizati za mijenjanje dogorjele svijeće. Neka kapica bude barem 5 cm od vrha bundeve kako bi mogli bez problema žlicom izvaditi koštice i kasnije staviti svijeću.

Uzorak možete odabrati na nekom od linkova koje ćete naći na kraju članka ili ga smislite sami. Neka uzorak bude na papiru, iscrtan rukom ili isprintan, pa nakon što ga prislonite na bundevu debelom iglom napravite otisak uzorka na bundevi.

To je puno bolje nego da crtate flomasterom po bundevi kako ne biste napravili grešku i morali raditi nešto drugo da pokrijete greške.

Oblike po točkicama režite tankim, ali čvrstim nožem sve dok ga savršeno ne iskopirate, skinite kapicu i stavite upaljenu svijeću, najbolje lučicu. Uživajte u svom (ne)djelu!

Uzorci za rezbarenje bundeve 1

Uzorci za rezbarenje bundeve 2

Uzorci za rezbarenje bundeve 3