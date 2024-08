Jeste li popili jutros kavu? Na prazan želudac, mislimo...?

Pijenje kave na prazan želudac praksa je koju mnogi ljudi svakodnevno prakticiraju, bilo kao dio jutarnje rutine ili kao način da se razbude prije početka dana. Iako kava ima brojne zdravstvene prednosti, konzumacija na prazan želudac može imati određene negativne učinke na tijelo, što vrijedi uzeti u obzir.

Prvo i najvažnije, kava stimulira proizvodnju želučane kiseline, posebno klorovodične kiseline, koja je ključna za probavu hrane. Kada pijete kavu na prazan želudac, ta kiselina nema što probaviti, što može dovesti do iritacije želučane sluznice. Dugoročno, to može povećati rizik od razvoja gastritisa ili čak čira na želucu. Osobe koje već pate od želučanih problema, kao što su refluks ili peptički ulkus, posebno su osjetljive na ove učinke.

Drugi važan faktor je utjecaj kave na hormone stresa, poput kortizola. Kortizol je hormon koji tijelo prirodno proizvodi ujutro kako bi nas razbudio i pripremio za dan. Međutim, konzumacija kave može dodatno povećati razinu kortizola, što može dovesti do osjećaja tjeskobe, nervoze i razdražljivosti. Povećana razina kortizola također može negativno utjecati na razinu šećera u krvi i metaboličke funkcije, što dugoročno može pridonijeti nakupljanju masnog tkiva, osobito u području trbuha.

Nadalje, kava na prazan želudac može utjecati na razinu šećera u krvi. Budući da kava može povećati razinu kortizola, može doći do poremećaja u regulaciji glukoze, što može dovesti do naglih padova šećera u krvi. To može rezultirati osjećajem slabosti, vrtoglavice i iscrpljenosti, što je posebno neugodno tijekom jutarnjih sati kada je tijelo već iscrpljeno nakon noćnog posta.

Kako biste izbjegli negativne posljedice pijenja kave na prazan želudac, preporučuje se prvo konzumirati lagani obrok, poput voća, orašastih plodova ili jogurta. Na taj način neutralizirate učinak kiseline i stabilizirate razinu šećera u krvi.

U zaključku, iako kava ima brojne zdravstvene koristi, konzumacija na prazan želudac može dovesti do niza probavnih i hormonalnih problema. Stoga je važno biti svjestan tih rizika i prilagoditi svoje navike kako biste maksimalno iskoristili prednosti kave bez negativnih posljedica za zdravlje.