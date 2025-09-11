Jesenske namirnice za uspješno mršavljenje

Od hrskavih jabuka do zasitnih tikvica, plodovi koji se trenutačno nalaze na tržnicama i u trgovinama nisu samo ukusni, već mogu aktivno podržati sagorijevanje masti i pomoći pri mršavljenju.

Bogate vlaknima, antioksidansima i sporoprobavljivim ugljikohidratima, ove jesenske namirnice duže vas drže sitima dok tijelo opskrbljuju ključnim nutrijentima. U nastavku izdvajamo osam jesenskih namirnica koje ne samo da imaju okus jeseni, već vam mogu pomoći i na putu do željene tjelesne težine.

Batat ili slatki krumpir - batat, poznat i kao slatki krumpir, ima relativno nizak glikemijski indeks u usporedbi s drugim ugljikohidratima. To znači da uzrokuje sporiji i postupniji porast razine šećera u krvi, što pomaže u održavanju stabilne glukoze i smanjuje rizik od naglih skokova inzulina.

Blitva - vitamini i minerali u blitvi, poput magnezija i željeza, igraju ključnu ulogu u održavanju zdravog metabolizma. Učinkovit metabolizam pomaže u efikasnijem sagorijevanju kalorija i podržava cjelokupni proces mršavljenja. "Blitva je izvrstan izvor vitamina, minerala i fitonutrijenata. Može smanjiti upalu i podržati mršavljenje nudeći niskokalorične opcije bogate hranjivim tvarima", kaže dr. Tez Pratap Singh.

Bundeva i tikva - tu su i bundeva i razne vrste tikvi. Dana Ellis Hunnes, autorica knjige Recipe for Survival, kaže da je ovo povrće izvrstan dodatak dijeti za mršavljenje. "Bundeva i druge zimske tikve nevjerojatno su zdrave i izvrsne za naš metabolizam", ističe. To je ponajviše zbog obilja hranjivih tvari uz vrlo malo kalorija. Kako napominje Hunnes, "One su nevjerojatno dobri i prirodni izvori beta-karotena i vitamina A, a također su vrlo niske u kalorijama, oko 40 kalorija po jednoj šalici sirove, i izuzetno bogate vlaknima, što ih čini zasitnima i dobrima za metabolizam i održavanje probavnog trakta lijepim i zdravim".

Cimet - cimet nije samo ukusan dodatak kavi ili zobenoj kaši, već djeluje protuupalno i ubrzava metabolizam. "Cimet u kavi smanjuje upalu i hiperglikemiju te povećava sagorijevanje masti", objašnjava dijetetičarka Nataly Komova. "Cimet je prirodni zaslađivač snažnog i fantastičnog okusa", dodaje, ističući da ovaj začin može "pomoći u sagorijevanju više kalorija i borbi protiv infekcija".

Cikla - cikla, sa svojom jarkom bojom i zemljanim okusom, nije samo šareni dodatak salatama i smoothiejima, već ima i snažan učinak na kardiovaskularno zdravlje. Nutricionist Jesse Feder pojašnjava da "sadrži visoke količine određenog spoja zvanog dušikov oksid, koji pomaže opustiti krvne žile i s vremenom smanjuje krvni tlak". Kada su krvne žile opuštene, krv lakše protječe, smanjujući pritisak na stijenke arterija. Možete je dodati u salatu, jesti kao prilog ili pripremiti juhu od cikle - mogućnosti su brojne i zdrave.

Cvjetača - kao bogat izvor vlakana, cvjetača pomaže u probavi i produljuje osjećaj sitosti, što može doprinijeti smanjenju dnevnog unosa kalorija. Dr. Ria Hawle, klinička dijetetičarka, predlaže pripremu pirea od cvjetače kao zdravije alternative tradicionalnom pireu od krumpira. "Kremast je, pun antioksidansa i pomaže kod upala", kaže dr. Hawle. Kako bi postigla teksturu sličnu pireu od krumpira, miješa cvjetaču s češnjakom i malo grčkog jogurta. "Moji klijenti vole koliko je jednostavno za napraviti i uvijek je hit za stolom".

Mrkva - mrkva, poznata po svojoj živoj boji i hrskavosti, nije samo ukusan dodatak jelima, već i povrće bogato vlaknima. Prepuna beta-karotena, vitamina i vlakana, mrkva podržava probavu i potiče osjećaj sitosti, što je čini idealnom namirnicom za mršavljenje. "Mrkva pruža i beta-karoten i dijetalna vlakna", kaže dr. Paul Daidone. "Potiče osjećaj sitosti, što smanjuje unos kalorija. Dodatno, podržava zdrav probavni sustav", napominje. Možete je naribati u jogurt, umiješati u jutarnji smoothie ili je dodati u omlet s povrćem.

Prokulice - Eva De Angelis, dijetetičarka i nutricionistica, preporučuje uključivanje prokulica u prehranu za mršavljenje. Ovo križasto povrće ne samo da osigurava veliku količinu vlakana, već je i vrlo ukusno. "Ovo malo križasto povrće čudo je hranjivih tvari bogato vlaknima", ističe De Angelis. Osim što pomažu pri mršavljenju, njihove zdravstvene prednosti uključuju smanjenje upala i jačanje imuniteta.

Sve u svemu, jesen je doba za skidanje kila ;)