Što ne bi smjeli raditi ljudi 50+

Ljudi stariji od 50 godina koji su već pokušali očite korake, poput više sna i redovite tjelovježbe, često i dalje osjećaju iscrpljenost. Stručnjaci kažu da je tada potrebno obratiti pozornost na prehranu jer način na koji hranimo tijelo može značajno utjecati na razinu energije.

Dijetetičari upozoravaju na jednu čestu pogrešku - mnogi ljudi stariji od 50 ne unose dovoljno ugljikohidrata. "Ugljikohidrati su ono što naše tijelo najradije koristi kao gorivo, uključujući i mozak", objašnjava dijetetičarka Jessica Cording za Parade.

Kada ih u prehrani nema dovoljno, objašnjava nutricionistica Sonya Angelone, stanice nemaju dovoljno glukoze za proizvodnju energije, pa se javlja osjećaj iscrpljenosti.

"Ugljikohidrati su ključni u procesu stvaranja energije"

Dijetetičarke ističu da su složeni ugljikohidrati posebno važni jer osiguravaju dugotrajniju energiju bez naglog rasta i pada šećera u krvi. "Dobivate poticaj energije, ali vaš šećer u krvi ne raste i ne pada tako brzo kao kod jednostavnih ugljikohidrata", kaže Cording.

Angelone dodaje da se složeni ugljikohidrati nalaze u cjelovitim žitaricama, grahu, povrću i drugim minimalno prerađenim namirnicama koje uz energiju donose i vlakna.

Kako bismo imali više energije, stručnjaci preporučuju uključivanje složenih ugljikohidrata u svaki obrok i međuobrok, primjerice cjelovite žitarice, voće ili mahunarke. Dobar balans s proteinima i mastima pomaže u održavanju sitosti i stabilne energije tijekom dana. "Ugljikohidrati sami po sebi ključni su u procesu stvaranja energije", zaključuje Cording.